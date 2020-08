Penetrante ammoniaklucht leidt naar drugslab

DEN HAAG -

Aan de Jadehorst in Den Haag is donderdag een drugslab opgerold. Het pand is op last van burgemeester Jan van Zanen direct gesloten. Een man is aangehouden. Het is het vijfde drugslab in een woonwijk dat in Den Haag is opgerold in 2020. In 2019 zijn er in woonwijken vier drugslabs opgerold, laat de politie aan Omroep West weten.