Bewoners zijn overlast spuugzat: 'Meerdere keren bedreigd en uitgescholden'

Volgens buurtbewoner Richard van Dreumel gaat het op warme zomerdagen om meer dan honderd jongeren, die op een strook van circa tweehonderd meter aan de Vliet recreëren. 'Afgelopen jaren hebben we regelmatig gevraagd of ze de muziek zachter wilde zetten', vertelt Van Dreumel. 'We hebben ze gevraagd de straat niet te gebruiken als racecircuit, hun fietsen niet op straat te zetten en de rotzooi op te ruimen. Soms luisterden ze, maar we zijn ook meerdere keren omsingeld, bedreigd en uitgescholden.'

'Politie, gemeente en de wijkagent zijn vaak gebeld, de politie rijdt langs en doen vervolgens weinig tot niks. Je kunt wel zeggen dat we heel gefrustreerd zijn', aldus Van Dreumel. De bewoners willen daarom een verbod om te zonnen en te zwemmen.

Initiatieven aangevraagd

Hans Peter Klazenga van Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg wil vooral een dialoog tussen de buurtbewoners, de jongeren en de gemeente. Een verbod om te recreëren vindt de partij veel te ver gaan.

'We moeten beide partijen met elkaar in gesprek brengen. Maar ik weet ook dat er initiatieven zijn aangevraagd bij de gemeente om het grote veld met bosschages te scheiden waardoor het kleinschaliger wordt', aldus Klazenga. 'Maar daar wordt helemaal niet op gereageerd er wordt niks mee gedaan. Dus die mensen blijven in vertwijfeling achter omdat het college en deze burgemeester klaarblijkelijk niks doen.'

Handhaven en overlast beperken

De gemeente Leidschendam-Voorburg laat in een reactie weten de zorgen van de bewoners serieus te nemen. Volgens een woordvoerder komt handhaving regelmatig op deze locatie om te controleren. 'Het buurtpreventieteam gaat ook regelmatig langs. Met het mooie weer en veel mensen die in verband met corona in Nederland blijven, zoeken jongeren recreatie dicht bij huis. Niet alleen rondom Park Leeuwensteijn, maar langs heel de Vliet en Vlietland. De gemeente werkt samen met de politie om overlast te beperken.'