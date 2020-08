Secretaresse advocatenkantoor veroordeeld voor schending geheimhouding

De 49-jarige vrouw had een geheimhoudingsverklaring van haar werkgever ondertekend, maar zou toch documenten uit een mensenhandelzaak gekopieerd hebben. Ze maakte screenshots en zou die via Facebook Messenger verzonden hebben naar haar echtgenoot. Ook liet ze processtukken in de auto van haar werkgever slingeren.

De secretaresse vertelde vrijdag bij de Haagse politierechter dat ze uit nieuwsgierigheid passages over de mensenhandelzaak had gekopieerd. 'Ik had er verder geen enkele bedoeling mee', zei ze. 'Ik wilde alleen maar lezen wat er was gebeurd.' Haar schoonzus was namelijk slachtoffer in de mensenhandelzaak.

Reputatieschade

De officier van justitie sprak over een zeer ernstige zaak. 'Een advocatenkantoor kan ontzettende reputatieschade oplopen als secretaresses met stukken gaan strooien.' De officier eiste een celstraf van vier maanden tegen de vrouw, waarvan twee maanden voorwaardelijk.

De zaak kwam aan het rollen toen de vrouw uit Lisse in een vechtscheiding terecht kwam met haar man. Hij vertelde haar werkgever over de doorgespeelde passages. Na een onderzoek door het advocatenkantoor werd ze ontslagen. 'Mijn cliënte is slachtoffer van een wraakzuchtige ex-echtgenote', verklaarde de advocaat van de vrouw vrijdag bij de rechter. Hij zou haar bij haar nieuwe werkgever buiten de advocatuur ook weer zwart maken.

'Dan vliegen ze eruit'

'Dossiers horen op kantoor te blijven', oordeelde de Haagse politierechter. 'Als medewerkers ze mee naar huis nemen, dan vliegen ze eruit', zei hij streng. Hij hield er echter rekening mee dat de ex-man de vrouw het leven zuur maakt, en kwam daarom tot een lagere straf dan geëist.