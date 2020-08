ADO speelt sinds 175 dagen weer voor thuispubliek en na 7 jaar op natuurgras

Het is deze zaterdag een bijzondere avond voor ADO Den Haag. De Haagse voetbalclub speelt voor het eerst sinds 175 dagen weer een wedstrijd in het Cars Jeans Stadion met een klein beetje publiek en het is voor het eerst sinds 2013 dat er in het stadion op natuurgras wordt gevoetbald.

Voor ADO is de oefenwedstrijd tegen Vitesse zaterdagavond de eerste pot die ze sinds maanden in eigen huis hebben gespeeld. De laatste keer was op 29 februari tegen Heracles Almelo. Die wedstrijd eindigde in een 0-0 gelijkspel.

Ook het feit dat de wedstrijd op natuurgras wordt afgewerkt is bijzonder, want dat is sinds 2013 niet meer gebeurd. De overgang van kunstgras naar natuurgras is een hele onderneming geweest. Er lag nog een constructie onder het gras, ooit gebouwd voor de WK hockey in 2014. Dat zand en asfalt is er uitgehaald, in het totaal ging het om 5000 ton afval. Daarna is het veld opnieuw opgebouwd. 'Halverwege het traject heeft ADO gevraagd of ook de dames gebruik mochten maken van de grasmat dus dat betekent meer belasting,’ vertelt Jan Vrij, directeur van AH Vrij, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de aanleg en het onderhoud van het gras. 'Toen is ervoor gekozen om er een hybride veld van te maken. Dus tussen het natuurlijke gras zit ook een bepaald percentage kunstgras.'

Dertig jaar

In het grasveld zit 2% kunstgras. Dat zijn vezels van 20 centimeter lang en die vezels zijn 18 centimeter ingeprikt en steken zo'n 1,5 centimeter uit. 'De spelers en speelsters merken daar niets van behalve dat de grasmat heel stevig is', zegt Jan Vrij. 'Het voordeel is dat je toplaag heel schraal kunt houden, heel zanderig, zodat het water makkelijk kan zakken naar de drainage.'

Doordat de competitie vanwege corona half april werd stilgelegd, kon er eerder begonnen worden met het vervangen van de grasmat, waardoor de kwaliteit nu veel beter is. 'Corona was in dit geval mazzel', zegt Vrij. Volgens Vrij gaat de grasmat zeker dertig jaar mee. 'De mat moet natuurlijk wel onderhouden worden. Je scheert ieder jaar een klein stukje van de bovenlaag af, zodat je de smurrie laag kwijt bent. Dan wordt er opnieuw ingezaaid en dan kan er weer gevoetbald worden.'

