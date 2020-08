Woede om uitspraak burgemeester: 'Hooligans worden genoemd om echte probleem te verdoezelen'

De rellen in de Haagse Schilderswijk zouden zijn begonnen door voetbalhooligans. Dat vertelde burgemeester Jan van Zanen de gemeenteraad donderdagmiddag. Na de ongeregeldheden op het Malieveld in juni sprak premier Mark Rutte over 'doorgesnoven voetbalhooligans', die de demonstratie misbruikten. Het is niet duidelijk waar die constatering vandaan komt. 'Het is van de zotte dat zodra er in de stad iets gebeurt ADO er bij wordt gehaald', zegt Jacco van Leeuwen, voorzitter van de supportersvereniging van de Haagse club.

Van Leeuwen is boos om de uitspraak van de burgemeester dat de supporters van ADO de aanstichters van de rellen zouden zijn. 'De burgemeester zegt dan wel niet van welke club de relschoppers fan zouden zijn, maar het lijkt me niet dat de supporters van Groningen naar de Schilderswijk komen. Dit straalt direct af op ADO.'

Burgemeester Van Zanen gaf donderdag in het ingelaste overleg met de gemeenteraad aan dat voetbalsupporters medeverantwoordelijk zouden zijn voor de onrust in de wijk. 'Ik moet vaststellen dat de Schilderswijk in meer of mindere mate als podium is gebruikt', zo zei hij in de raad, zonder dat in het debat duidelijk werd waar de burgemeester deze uitspraak op baseerde.

Doorgesnoven hooligans

Ook na de ongeregeldheden bij de demonstratie van (toen nog) Virus Waanzin op 21 juni werd er naar voetbalsupporters gewezen. Meer dan vierhonderd mensen werden die dag op en rond het Malieveld aangehouden. Premier Rutte veroordeelde het optreden van de betogers. 'Demonstreren mag, dat is een groot goed, maar je moet je wel aan de aanwijzingen houden. Het probleem was hier, ik weet ook niet meer dan ik op tv zag, dat de demontratie misbruikt leek te worden door doorgesnoven hooligans.'

Van Leeuwen was zelf bij deze demonstratie aanwezig en vindt dat er ook hier veel te gemakkelijk naar de voetbalsupporters wordt gewezen. 'Het is de eerste 2,5 uur goed gegaan, maar pas toen de ME de doorgang naar de auto's afzette, is het uit de hand gelopen. Er waren tijdens deze demonstratie zeker voetbalsupporters aanwezig, maar als die er alleen maar heen waren gegaan om te rellen, dan hadden ze dat wel gelijk bij aankomst gedaan.'

Groepsgedrag

De vraag is waarom er door de autoriteiten naar voetbalsupporters wordt gewezen, terwijl de ongeregeldheden niets met het voetbal te maken hebben en niet plaats hebben gevonden rond wedstrijden. Henk Ferwerda is een van de auteurs van Hooligans in Beeld. Dit project moet de ordeverstoorders uit de anonimiteit halen. 'Voetbalvandalisme en -geweld zijn bij uitstek vormen van groepsgedrag. Groepsleden voelen zich sterk door de groep, laten zich beïnvloeden door andere groepsleden en denken vaak dat ze niet ‘gepakt’ zullen worden.'

Ferwerda kan niet aangeven waarom burgemeester Van Zanen de voetbalsupporter als aanstichter van de rellen ziet. 'Het gebeurt vaker dat voetbalsupporters bij rellen of demonstraties aanwezig zijn. Dat is op zich geen nieuws. Er zijn voorbeelden uit Den Bosch en Utrecht bekend dat voetbalsupporters actief betrokken waren bij de rellen. Soms omdat ze dit met elkaar afgesproken hebben, en soms zijn er toevallig groepen voetbalsupporters aanwezig omdat ze allemaal in die stad wonen. Beide varianten zijn mogelijk.'

Voetbal Ultras

In juli verwees de gemeente Wageningen na ongeregeldheden in de stad, waarbij tientallen mensen werden aangehouden, ook naar voetbalsupporters. De reden van die verwijzing was wel duidelijk, want de groep Voetbal Ultras had dit op Twitter zelf bevestigd.

De vraag is of de verwijzing naar de voetbalsupporters in Den Haag terecht is. 'Ik kan me voorstellen dat die link gelegd wordt', vertelt Ferwerda. 'De vraag is natuurlijk of dit terecht is. Die kan ik niet beantwoorden. Dat kunnen alleen de politie en de gemeente. Of er moet achteraf duidelijk worden dat er hooligans in de Schilderswijk aanwezig waren.'

Voetbalgerelateerd

Binnen de landelijke politie is er veel aandacht voor voetbalvandalisme. Volgens een woordvoerder is er alleen sprake van voetbalhooliganisme als het geweld rond wedstrijden plaatsvindt. 'Een voetbalsupporter wordt in de ogen van de politie op het moment dat hij/zij gewelddadige activiteiten ontplooid een hooligan genoemd, helemaal als hij of zij in groepsverband werkt. In het reguliere werk hebben wij het gewoon over verdachten van strafbare delicten.'

'Geweldsincidenten door verdachten die wij kennen als hooligans worden pas aan hooliganisme gelinkt als het ook voetbalgerelateerd is', vervolgt de woordvoerder. 'Als hooligans zich bij een demonstratie bemoeien of aanwezig zijn, zien we dat niet als voetbalgerelateerd.'

Niet over etniciteit

Volgens Van Leeuwen wordt er door de gemeente naar voetbalsupporters gewezen om het echte probleem te verdoezelen. 'Bij de steekpartij op Scheveningen weet iedereen waar het probleem ligt, en bij de ongeregeldheden in de Schilderswijk weten ze dit ook. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij roept zelfs op om het bij de Schilderswijk niet over de etniciteit te hebben om populisten als Wilders en Baudet niet in de kaart te spelen.'

De link met ADO is daarom niet terecht, zo zegt de voorzitter van de supportersvereniging. 'Het voordeel tegenwoordig is dat iedereen alles filmt. Als ik kijk naar wat er in de Schilderswijk gebeurt, dan zie ik niemand in een ADO-shirt lopen en hoor ik ook niemand ADO-liedjes zingen.'

Meer pizzabezorgers

De Omroep West-verslaggever die vorig weekend in de Schilderswijk was, heeft geen voetbalsupporters als zodanig gezien. Wel werd hem verteld dat er de voorgaande dagen voetbalhooligans bij de rellen zijn geweest. 'Er zullen ongetwijfeld voetbalsupporters bij zijn geweest', verwacht Van Leeuwen, 'maar ik denk dat er meer pizzabezorgers waren dan ADO-fans. Het stoort mij dat het voetbal hierbij gehaald wordt, terwijl dit helemaal niets met ADO te maken heeft.'

Burgemeester Van Zanen wil niet verklaren waar hij zijn uitspraak over de voetbalsupporters op gebaseerd heeft en of de constatering door de Haagse politie of door het stadsbestuur is gemaakt. 'We laten het bij wat de burgemeester daar donderdag in de raad over gezegd heeft', zo laat zijn woordvoerder weten.

