Burgemeester Van Zanen: 'Onacceptabel dat agenten worden belaagd, bedreigd of gewond raken'

'Demonstreren is respecteren. Zolang demonstranten zich aan de afspraken houden en ze de aanwijzingen van de politie opvolgen, krijgen ze alle ruimte hun boodschap voor het voetlicht te brengen.' Dat zegt burgemeester van Den Haag Jan van Zanen naar aanleiding van de onrustig verlopen demonstratie afgelopen donderdag in de stad. Ook roept Van Zanen op tot respect voor de hulpdiensten en dan de politie in het bijzonder.

Volgens de gemeente Den Haag wordt alles op alles gezet om het recht op demonstratie, ook in coronatijd, zo goed mogelijk te waarborgen. 'Steeds is de inzet om door goed overleg vooraf met de organisatie een locatie te vinden die groot genoeg is en duidelijke afspraken te maken over wat wel en wat niet kan', aldus de gemeente. 'Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van de organisatie zelf dat alles goed verloopt. Zo is het bijvoorbeeld van belang dat deelnemers en omstanders van een demonstratie altijd 1,5 meter afstand kunnen houden voor, tijdens en na een demonstratie.'

De lokale driehoek van Den Haag - de burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie - benadrukt dat het van groot belang is dat demonstranten aanwijzingen of waarschuwingen van de politie opvolgen. 'Helaas zien we dat een aantal demonstranten aanwijzingen of waarschuwingen van de politie regelmatig negeert', zegt Van Zanen. 'Als dit meermaals gebeurt, wordt opgetreden door politie of ME. Mensen die dan nog in discussie gaan of in de weg lopen, zoeken bewust de confrontatie.'

Respect voor hulpdiensten

Daarnaast roept de burgemeester op tot respect voor de hulpdiensten in het algemeen en de politie in het bijzonder. 'De Haagse politie zorgt er onder andere voor dat er meer dan duizend demonstraties per jaar ordelijk verlopen. Het is onacceptabel dat agenten worden belaagd, bedreigd of zelfs gewond raken', aldus Van Zanen.

Afgelopen donderdag werden in het centrum van Den Haag acht mensen aangehouden die demonstreerden tegen de coronamaatregelen. Twee van hen voor het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie, zij zijn weer vrijgelaten. Zes verdachten zitten nog vast op verdenking van openlijke geweldpleging tegen de politie. Er loopt nog verder onderzoek naar wie donderdag de politie hebben belaagd.

LEES OOK: Ministers veroordelen bedreiging Kamerlid Omtzigt: 'Ik schrik ervan'