Oefenduel tussen Katwijk en FC Eindhoven gestaakt: 'Het zou uit de hand lopen'

'We speelden lekker fanatiek en zaten er stevig op, maar het was zeker niet onsportief.' Katwijk-aanvoerder Robbert Susan kan er een dag later nog steeds niet over uit dat de oefenwedstrijd tegen FC Eindhoven zaterdagmiddag nog in de eerste helft werd gestaakt. De bezoekers uit Brabant wilden vlak voor de rust niet meer verder, omdat 'de sfeer ernaar was dat het uit de hand zou lopen'.

In de 44e minuut van de wedstrijd was een overtreding van Katwijker Raoul Esseboom op Kaj de Rooij de druppel voor FC Eindhoven-trainer Ernie Brandts. Na de charge van Esseboom ontstond er een opstootje op het veld. Brandts was resoluut en haalde zijn spelers naar de kant.

'De irritaties liepen steeds verder op, en de trainer dacht: dit gaat uit de hand lopen. Toen heeft hij besloten ermee te stoppen', vertelt Marc Scheepers, technisch manager van Eindhoven, die vond dat de sfeer binnen de lijnen vanaf de eerste minuut grimmig was.

'Dat was inderdaad een domme overtreding', geeft Katwijk-captain Susan toe. 'En daarvoor was het Kay Blokland die ook een keertje te laat was. Hij kreeg geel. Maar hadden zij dan verwacht dat wij ze een vrije doorgang zouden geven? Kijk, voor ons was dit ook een goede testcase, en dan speel je weleens op het scherpst van de snede. Bij ieder dingetje sprong iedereen van de bank bij Eindhoven op. Het leek wel alsof ze er geen zin in hadden.'

'Ik zeg eerlijk: tegen Quick Boys, Rijnsburgse Boys en IJsselmeervogels spelen we feller hoor', voegt Susan er nog aan toe.

'Bakkeleien'

Volgens Scheepers van FC Eindhoven waren het vooral de oplopende irritaties die Brandts hebben doen besluiten ermee te stoppen. In de 44ste minuut sloeg na de overtreding van Esseboom de vlam in de pan, en dat was niet de eerste keer. 'Er waren wel overtredingen die te ver gingen. Maar dat gebeurt in heel de wereld. Er waren zoveel spelers met elkaar aan het bakkeleien, dat de sfeer ernaar was dat het uit de hand ging lopen.'

Tijdens een gesprek met de scheidsrechter heeft Katwijk er volgens Susan alles aan gedaan om de wedstrijd uit te spelen. 'Maar Eindhoven wilde dat niet.' Scheepers zegt op zijn beurt: 'De gemoederen waren na een kwartier stoppen nog steeds niet gesust. Dus daarom vonden wij het - ook met het oog op de eerste competitiewedstrijd vrijdag - niet verstandig om door te voetballen.'

In het oefenpotje werd niet gescoord.