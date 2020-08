Handhaving coronaregels haast onmogelijk voor sportclubs

'De wetgeving en protocollen zijn gewoon niet te doen’, zegt Ronald Visser, verenigingsmanager van Westlandia. Het is daags voor de start van de voetbalcompetitie een grote puzzel voor veel voetbalclubs hoe om te gaan met alle coronamaatregelen. Dat zijn er veel. 'Ik zie er best wel tegenop', bekent Visser.

Westlandia is een grote club in het Westland en is zowel op zaterdag als zondag actief. Visser is al weken bezig met het lezen en uitvoeren van alle protocollen. Zo moet de club flink terug in capaciteit in de kantine. 'We hebben zeventig stoelen neergezet. Allemaal op anderhalve meter. Op die stoelen moeten de mensen gaan zitten. Normaal kunnen we rond de drie-, vierhonderd mensen kwijt. Je begrijpt dat zeventig dan heel weinig is.'

'Nu met dit mooie weer kan je buiten veel mensen kwijt, maar wat als het straks slecht weer wordt? We denken aan tenten opbouwen, of het gebruik van de sporthal', vervolgt Visser. 'Als de zestig stoelen vol zijn, mogen mensen die wat willen bestellen wel de kantine in, maar moeten na de bestelling weer naar buiten. Het wordt er niet makkelijker en leuker op.'

Tekort aan kleedkamers

Ook het gebruik van de kleedkamers zal er drastisch anders uit zien dan voor het coronatijdperk. 'Teams met spelers boven de achttien jaar moeten in een kleedkamer anderhalve meter afstand houden. Wij kunnen dan acht man kwijt in een kleedkamer. Dat betekent twee kleedkamers per team en dus vier kleedkamers per wedstrijd. Je zult begrijpen dat wij kleedkamers te kort komen. We gaan heel gastonvriendelijk mededelen dat onze tegenstanders al aangekleed aan moeten komen en geen gebruik van kleedkamers kunnen maken.'

De Westlandse club beschikt over zes velden, met veel ruimte om de velden heen. Daardoor kan de club meer mensen op anderhalve meter kwijt. 'Wij hadden 250 man maximaal per veld in gedachte, mits je ze kwijt kan. Op zaterdag is dat geen probleem. Op zondag hebben we het eerste elftal dat speelt, dan wordt er een reserveringssysteem gehanteerd. Je moet je dus inschrijven. Langs het veld kunnen we vijfhonderd mensen kwijt, met de anderhalve meter-maatregel. Daarnaast moet je een gezondheidsverklaring meenemen', vertelt Visser. 'Ik hoor clubs die kruizen op de grond zetten, dat doen wij niet. Wij zijn praktisch en vrij simpel. Aan de ene kant naar binnen, aan de andere kant naar buiten.'

Handhaven

De grote hoeveelheid regels zullen moeten worden nageleefd, maar wie controleert dat? 'Dat is een lastige, niemand heeft zin om politieagent te spelen. Op zondag hebben we stewards. Je doet een beroep op het verstand van de mensen. Iedereen weet wat speelt. Juichen? Dat is een natuurlijke reactie, we hopen dat ze alleen klappen. De praktijk zal het uitwijzen.'

'De wetgeving en protocollen zijn gewoon niet te doen. Je bent afhankelijk van de mensen die op je sportpark komen. Daarnaast zijn we voor 99,9 procent afhankelijk van vrijwilligers, daar kan je niet van verwachten dat ze als politieagent gaan optreden. Ik zie er best wel tegenop.'

Testen

Bij betaald voetbalclubs wordt er soms meerdere keren per week op corona getest. Bij het eerste elftal van Westlandia is dat niet aan de orde. 'Dat kunnen wij niet betalen', erkent Visser, die ook al heeft nagedacht over de verre uitwedstrijden van het eerste team. 'Dat zal gelijk zijn aan reizen in het openbaar vervoer. Dus met mondkapje.'

Tot slot haalt Visser het slechtste scenario aan: een door corona besmet lid van de club. 'Dat is wel mijn angst. Je leest nu dat clubs dan twee weken dicht moeten. Het is te hopen dat het hier niet zal gebeuren, maar ik sluit het niet uit.'

LEES OOK: Tennisvereniging Boskoop is klaar voor '1,5 meter-tennis': 'Maar handhaven wordt een uitdaging'