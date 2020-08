Plastic Soup Surfer volop in training voor suptocht van Maastricht naar Schiermonnikoog

'Op dit moment moeten scholen nog betalen als ze afval gescheiden willen ophalen. Huishoudens hoeven dat niet, maar scholen wel', legt Merijn de achtergrond van zijn actie uit. 'Wij willen dat scholen hier niet meer voor hoeven te betalen zodat het gescheiden inzamelen van afval in de klas, nog makkelijker gaat. Het liefst willen we dat de kinderen zo min mogelijk wegwerpproducten gebruiken.'

In iets meer dan twee weken legt Merijn 550 kilometer af op zijn supboard. 'Ik moet elke dag zo'n zes uur peddelen', vertelt de gepassioneerde Leidenaar. 'Ik kan geen dag vanwege slecht weer overslaan. Ik moet het elke dag doen, want overal langs de route heb ik afspraken.' Merijn gaat tijdens zijn tocht ook op bezoek bij scholen, afvalverwerkers en politici.

Als Plastic Soup Surfer had Merijn Tinga met zijn surfexpedities invloed op het beleid en het invoeren van statiegeld op kleine flesjes (wordt in juli 2021 ingevoerd). Om dat te bewerkstelligen is hij van Scheveningen naar Engeland gesurft en bood vervolgens 55.000 handtekeningen aan in de Tweede Kamer. Ook peddelde hij in 2017 de Rijn af van de bron naar de monding en hij stuurde gerechtsdeurwaarders met een bewustwordingsexploot naar tien bedrijven die lobbyden tegen statiegeld.

Wakkere Wegwerpers

Met de campagne wil Merijn van de basisschoolleerlingen zogenoemde Wakkere Wegwerpers maken. Het moet ze attent maken op de wegwerpmaatschappij waarin ze leven en aanzetten tot verminderen en hergebruik. De bovenbouwleerlingen krijgen middelen aangereikt om afvalscheiding voor hun klas en school mogelijk te maken. Zij krijgen hulp bij het organiseren van een petitie en het overhandigen daarvan aan hun burgemeester.

Merijn Tinga in de Tweede Kamer. (Foto: Plastic Soup Surfer)

De Wakkere Wegwerpers Tour start 31 augustus in Maastricht, waar de vice-president van de Europese Unie, Frans Timmermans de aftrap geeft. Merijn supt zondag 6 september van Rotterdam naar Gouda, hij moet dan 23 km suppen over de Nieuwe Maas en Hollandsche IJssel. De volgende dag gaat hij van Gouda naar Zwammerdam en zal dan 25 km afleggen over de Hollandsche IJssel, de Breevaart, de Wonnewetering en de Oude Rijn. Dinsdag verlaat hij weer onze regio als hij het traject van 34 km vanuit Zwammerdam al suppend over de Meije, de Kromme Mijdrecht en de Amstel, naar Ouderkerk a/d Amstel aflegt. Het grootste deel van het traject is hij alleen.

Oversteek over de Waddenzee

'Ik ga windsurfend over het IJsselmeer, daar word ik wel begeleid. En als ik de oversteek maak naar Schiermonnikoog, over de Waddenzee. Dan is er een team begeleiders bij.' Op woensdag 16 september is de finish op de enige basisschool van Schiermonnikoog. Deze finish is tevens de start van de online campagne.