Woensdag mogelijk zomerstorm: 'Gaan ineens van zomer naar herfst'

De hittegolf is nog maar net voorbij en het weer lijkt onmiddellijk om te slaan. In de nacht van dinsdag op woensdag neemt de wind flink toe. Weerman Huub Mizee houdt rekening met een zomerstorm. 'Het zou boven zee zomaar windkracht negen kunnen worden. En dan hebben we dus inderdaad ineens een zomerstorm.'

Vorige week zaten we nog midden in een hittegolf die dertien dagen duurde, maar van dat warme weer is weinig meer over. De temperatuur is gezakt tot rond de twintig graden en komende dagen wordt er flink wat wind verwacht. 'Het wordt zeker stormachtig, met windkracht acht', legt Mizee uit. 'In de nacht van dinsdag op woensdag zullen we al te maken krijgen met zware windstoten.'

Dat weer zal zich woensdag voortzetten. 'Ook dan zal het flink waaien en het kan zijn dat het aan de kust zelfs windkracht negen wordt. Dan is er echt sprake van een storm. Dat is wel heel uitzonderlijk', zo verklaart de weerman. 'Het weer is in een keer omgeslagen. Van de zomer zitten we nu ineens in de herfst.'

Laatste zomerstorm

De laatste zomerstorm was op 10 augustus vorig jaar. Die dag waaide onder meer het dak van het stadion van AZ in Alkmaar af. De voetbalclub moest hierdoor een half jaar zijn wedstrijden in Den Haag afwerken.

