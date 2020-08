Verdachte verkrachting Leidse studentes wordt psychisch onderzocht

Jasin A., die wordt verdacht van verkrachting en aanranding van drie Leidse studentes, wordt op aandringen van het Openbaar Ministerie (OM) psychisch onderzocht. Bij de Haagse rechtbank bleek maandagochtend dat de 22-jarige verdachte onlangs voor het eerst bereid was te praten over wat er in het najaar van 2019 in de Leidse binnenstad was voorgevallen. De verdachte zou specifiek op zoek zijn geweest naar jonge meisjes.

De aanrandingen en verkrachtingen zorgden in het najaar van 2019 voor grote onrust in de Leidse studentenwereld. Vrouwen voelden zich niet meer veilig op straat. A. zou op 26 oktober een meisje hebben betast en op 6 november en 4 december twee slachtoffers hebben gevingerd. Tegen een van de slachtoffers zou hij hebben gezegd: 'Maak geen geluid, schreeuw niet, er gaan dingen gebeuren en dat is prima. Laat je gaan, je kan niets meer doen.'

De verdachte heeft onlangs bij de reclassering het een en ander losgelaten over de zaak. Nadien besloot het OM dat er nader onderzoek nodig was om meer te weten te komen over zijn drijfveren. De inhoudelijke behandeling van de zaak die vandaag zou dienen, werd daarom opgeschort.

Enkelband

De advocaat van de verdachte vroeg om voorlopige vrijlating van de Leidenaar, met toezicht via een enkelband. Hij zou volgens de raadsman namelijk niet vluchtgevaarlijk zijn.

De officier van justitie is daar niet van overtuigd. Volgens haar moet absoluut worden voorkomen dat hij in herhaling valt. 'Het zijn heftige feiten. Jonge vrouwen, die onder invloed waren, zijn in een steegje getrokken. Ze waren een makkelijke prooi.' Ook de rechter vond dat de verdachte in de gevangenis moet blijven. 'Als één zaak Leiden geschokt heeft, dan is het deze wel. Het zou raar zijn als hij er rondloopt.'

De rechtszaak gaat op 6 november verder.

LEES OOK: 'Ga 's avonds niet alleen naar huis', studentenverenigingen Leiden waarschuwen leden voor aanrander