Geen zorgen bij GGD's over groeiende vraag coronatesten

'Laat je alleen testen op het coronavirus als je daadwerkelijk klachten hebt.' Met die oproep komt het ministerie van Volksgezondheid maandag in overleg met de GGD's in Nederland. Volgens het ministerie is het aantal aanvragen voor een coronatest afgelopen week met 40 procent toegenomen. De GGD's in de regio maken zich nog geen zorgen. 'We zagen vorige week een stijgende vraag, maar kunnen hier goed op anticiperen', zo vertelt een woordvoerder van de GGD Haaglanden.

Ook bij de GGD Holands Midden kwamen afgelopen week meer testaanvragen binnen. 'We herkennen ons wel in het landelijke beeld', vertelt een woordvoerder. Toch maakt de GGD zich nog geen zorgen. 'Iedereen kan nog steeds binnen 24 uur worden getest. Alleen kan dit niet altijd op de voorkeurslocatie. We gaan namelijk altijd voor snelheid in plaats van geografie. Soms moeten mensen dus even rijden voor een test.'

Ook de GGD Haaglanden heeft nog geen capaciteitsgebrek. 'We hebben maandag bij het Bronovo een nieuwe teststraat geopend en volgende maand komen er ook nog testlocaties in Delft en Zoetermeer bij. Hierdoor kunnen we op een groeiende vraag aan testen anticiperen. Drie weken geleden hadden we voor het eerst een piek, waarna de vraag naar testen langzaam weer wat is afgenomen. Vorige week groeide het aantal testen wel, maar zat nog onder het niveau van de drukste week', zo legt de woordvoerder uit.

Heel grillig

De GGD Haaglanden durft nog niet te voorspellen hoe de vraag naar testen komende week zal zijn. 'We weten niet of de nieuwe teststraat zorgt voor meer aanvragen, of dat mensen alleen voor een andere locatie kiezen. Het is moeilijk inschatten hoeveel mensen een coronatest willen laten doen. Onze ervaring is dat het aantal aanvragen heel grillig is. Na het weekend kan er ineens een opleving zijn. Een nieuwe persconferentie van de premier of de terugkomst van vakantie kunnen factoren zijn dat de vraag toeneemt. Wij kunnen niet meer dan afwachten en anticiperen op wat er op ons afkomt.'

Bij de GGD Hollands Midden heeft de toename van de vraag vooral invloed op het doorbellen van de uitslagen. 'Om te voorkomen dat hier knelpunten zouden ontstaan kunnen mensen vanaf maandagmiddag zelf hun uitslag inzien door in te loggen op coronatest.nl', zo vertelt een woordvoerder. 'Mensen die een afspraak hadden gemaakt via deze website konden dat al, maar nu kunnen dus ook mensen die telefonisch een afspraak hebben gemaakt zelf hun uitslag uitlezen.'