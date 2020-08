Krottenkoning wil samenwerken met gemeente Noordwijk: 'Afwachten wat hij levert'

De omstreden vastgoedondernemer Ronnie van de Putte wil nog liefst dit jaar overeenstemming bereiken met de gemeente Noordwijk om al zijn bezit in de kustplaats te ontwikkelen. Dat staat in een toelichting op de - niet officieel gecontroleerde - jaarcijfers van zijn bedrijf N.V. Bever Holding.

Van de Putte wordt 'de krottenkoning' genoemd omdat hij veel bezit heeft in Nederland en België, maar daar niets mee doet, waardoor de panden verpauperen. Ook met de gemeente Noordwijk ligt hij al jaren in de clinch. Van de Putte heeft daar enkele belangrijke stukken grond in handen. Hier gebeurt niets mee, en het lukt de gemeente maar niet om hem te bewegen er wel iets mee te doen.

'We hebben Van de Putte hard nodig en zijn dus blij met deze aankondiging, maar hij moet wel boter bij de vis doen', zegt een woordvoerder van de gemeente. Hij doelt op eerdere overlegtrajecten die op het laatste moment niet doorgingen.

'Afwachten wat ze leveren'

De krottenkoning is eigenaar van een braakliggend stuk grond aan de kust dat 'Het gat van Palace' wordt genoemd. Daar stond ooit een hotel, maar dat is afgebrand. Ook het Vuurtorenplein en een voormalige manege zijn zijn eigendom. De gemeente Noordwijk dacht vaker overeenstemming te hebben over de ontwikkeling van eigendom van Ronnie van de Putte, maar die trok zich steeds op het laatste moment terug.

'We willen heel veel in Noordwijk aan Zee', zegt de woordvoerder. 'Toevallig of niet, maar waar wat moet gebeuren is het bezit van de Muntendamsche Investerings Maatschappij oververtegenwoordigd'. De Muntendamsche Investerings Maatschappij is één van de vele BV-tjes van de krottenkoning. De woordvoerder zegt blij te zijn met de aankondiging dat Van de Putte wil komen praten. ‘Maar’, zegt hij, ‘bij deze bedrijfsvoering is het altijd afwachten wat ze leveren.'

Strafbankje van de beurs

Dat de vastgoedondernemer lijkt te bewegen in Noordwijk blijkt uit een toelichting van de jaarcijfers over 2019 van zijn bedrijf Bever Holding. Die cijfers zijn niet door een onafhankelijke accountant gecontroleerd omdat geen enkel bureau dit wil doen. Een onafhankelijk gecontroleerde jaarrekening is wel verplicht en daarom is Bever Holding door Euronext op het zogenoemde Strafbankje gezet. Dat betekent dat er wel gewoon gehandeld kan worden in de aandelen, maar dat investeerders zien dat er iets met het bedrijf aan de hand is.

Uit de jaarcijfers blijkt dat N.V. Bever Holding over 2019 ruim twee miljoen euro verlies leed. Het bedrijf meldt dat de totale schuld bijna 35 miljoen euro bedraagt.

Problemen

Van de Putte ligt niet enkel overhoop met de gemeente Noordwijk. In Wassenaar lopen al geruime tijd procedures rond Huize Ivicke. Dit monumentale pand langs de N44 is zwaar vervallen en sinds 2018 gekraakt. De gemeente Wassenaar is er nu aan de slag gegaan op kosten van Ronnie van de Putte om ervoor te zorgen dat het pand behouden blijft. Zelf deed hij dat namelijk niet, zegt de gemeente. Een poging om deze werkzaamheden via de rechter te verbieden liepen voor de krottenkoning op niets uit.

De gemeente Wassenaar heeft ook laten weten dat de krakers moeten vertrekken. Erfgoedvereniging Heemschut en het Stichting Cuypersgenootschap deden 13 augustus aangifte tegen Van de Putte omdat hij volgens de twee monumentenorganisaties Huize Ivicke bewust heeft verwaarloosd. Volgens hen is dat een misdrijf.