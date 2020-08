Ruben heeft nog geen idee hoe zijn studiejaar eruit gaat zien: 'Beetje raar'

Over een kleine week beginnen de MBO-opleidingen, het HBO en de universiteiten, maar er is nog een boel onduidelijk. Worden de lessen volledig online gegeven, moeten de studenten naar school, of wordt het half om half? Uit een rondgang van Omroep West blijkt dat veel studenten worstelen met het online onderwijs. De Nootdorpse Ruben Bloys van Treslong hoopt dat hij weer wat vaker naar school mag, maar weet nog altijd niet hoe zijn studiejaar eruit gaat zien.

Ruben gaat naar het tweede jaar van het Grafisch Lyceum. Tot op de dag van vandaag heeft hij nog niks gehoord over hoe zijn schooljaar eruit gaat zien. Vlak voor de zomervakantie zei zijn mentor dat het waarschijnlijk een mix zou worden van online-onderwijs en soms fysiek naar school. Maar duidelijkheid is er nog niet: 'Een beetje raar is dat wel', vindt Ruben.

De student hoopt dat hij in ieder geval een paar keer per week naar school mag. 'Nu zit er zo weinig structuur in de dag en in de weken. Op maandag krijg je je opdrachten en die moet je dan ergens aan het eind van de week inleveren. Je moet dan zelf helemaal uitzoeken wanneer je er aan gaat zitten. Dat lukt mij wel hoor, maar ik slaap wel steeds wat langer uit.'

Verveling

Doordat alle weken een beetje op elkaar gaan lijken slaat de verveling soms wel toe. 'Het is een soort tunnel,' zegt Ruben. 'De weken rijgen zich aaneen van opdrachten uitvoeren, gamen en gitaar spelen. En ja, ik kan wel gamen met mijn vrienden, maar het is heel anders dan elkaar echt zien.'

Wat Ruben vooral mist is feedback. 'Je kunt wel een mailtje sturen met wat een docent ergens van vindt, maar het voelt heel anders dan direct antwoord krijgen als je je vinger opsteekt in de klas.' Ook mist hij het overleg met zijn mede-studenten. 'Als je naast elkaar aan dezelfde opdracht werkt, is het fijn om te overleggen als je even vast zit.' Ruben heeft dan ook het idee dat hij de afgelopen maanden gedurende het online-onderwijs niet heel veel geleerd heeft.

Herkenbaar beeld

Hanna Swaab, hoogleraar neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen aan de Universiteit Leiden herkent dit beeld wel. 'Ik denk dat heel veel jongeren het op dit moment op dezelfde manier ervaren. Het is ook verschrikkelijk moeilijk, je hebt om te leren meer nodig dan alleen een boek', legt ze uit. 'Je hebt die sociale omgeving nodig om je aan op te kunnen trekken.'

Die interactie moeten studenten nu zelf actief opzoeken. 'Normaal heb je dat gewoon om je heen. Dat is nu moeilijker vorm te geven op afstand. Hogescholen en Universiteiten moeten creatiever zijn, en zelf ook in gesprek gaan met jongeren.'

