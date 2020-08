Opening AFW in Wassenaar leuke opwarmer voor The Hague Fashion Week

Bij de openingsavond van AFW donderdag 17 september wordt een 'guerrilla-expositie' georganiseerd. Daarbij werkt AFW samen met jassen- en tassenlabel Kassl. 'De aankomende editie voelt als extra bijzonder', zegt organisator Daniel Bles. Het mode-event vindt verder plaats op diverse locaties in Amsterdam in een coronaproof setting, 'waarbij alle shows voldoen aan de richtlijnen van het RIVM', aldus Bles.

'Dat Amsterdam nu deze kant op komt zie ik eerder als een mogelijkheid', reageert Allan Vos, modeontwerper en initiatiefnemer van The Hague Fashionweek. 'Ik denk dat mensen alleen maar meer zin krijgen om de shows, workshops, films en expositie van The Hague Fashion Week te bezoeken van 25 tot en met 27 september.'

The Hague Fashion Week, preview in 2019 | Foto: Mike Pasarella Fotografie

Livestreams en presentaties in de binnenstad

Vos nam anderhalf jaar geleden het initiatief voor een eigen Haags mode-evenement. 'Het werd tijd dat er iets op modegebied werd gedaan in Den Haag, want er zit zoveel talent waar mensen het bestaan niet van kennen. De Amsterdam Fashion Week is prachtig, maar Den Haag heeft twee opleidingen. Dit zijn mensen die op een heel andere manier werken en minder in de picture komen. Er zit heel veel talent in Den Haag', zei Vos eerder.

Door het coronavirus stond het evenement even op losse schroeven, maar het kon uiteindelijk toch doorgang vinden. 'En ook hier is een coronaproof editie met livestreams en presentaties in de binnenstad', legt de Haagse modeontwerper uit.

Ruimte voor nieuw modetalent

Hij heeft er zin in: 'The Hague Fashion Week biedt ruimte aan nieuw modetalent uit regio Haaglanden, het verbindt en begeleidt de creatieven zo veel mogelijk om een mooie presentatie te geven en een publiek te vinden voor hun creaties.' Na anderhalf jaar voorbereiding, met een preview vorig jaar tijdens ShoppingNight, is het nu zover en hebben we het laatste weekend van september onze eigen The Hague Fashion Week.'