Commotie in Leiden om nieuw kruispunt na drie ongelukken

In Leiden is er onrust vanwege een nieuw aangelegde kruising, nadat er zondag voor de derde keer in korte tijd een ongeluk is gebeurd. Buurtbewoners vinden de aanpassingen aan de kruising geen verbetering, en zien in de aanrijdingen hun gelijk. Op de kruising Herenstraat-Koninginnelaan-Leuvenstraat is een zogeheten fietsrotonde aangelegd, maar voor de auto's is er geen rotonde. Fietsers hebben sinds de vernieuwing altijd voorrang, maar dat heeft nog niet iedereen door.

Het was de derde aanrijding in een paar weken tijd, meldt mediapartner Sleutelstad. Het bleef bij materiële schade, maar buurtbewoners maken zich zorgen, want de afgelopen jaren gebeurde er nooit iets, zeggen zij.

Christiaan van Minnen is voorzitter van de winkeliersvereniging Herenstraat. Hij is vanaf het begin tegen de nieuwe indeling van het kruispunt geweest. 'Dit is pas de derde fietsrotonde in Nederland, na Groningen en Zwolle, en die in Zwolle is door de inwoners daar uitgeroepen tot één van de gevaarlijkste kruisingen van de stad. We zijn ten prooi gevallen aan een modieuze opwelling.'

Dode hoek

Verkeersdeskundige Boudewijn Leeuwenburgh van het Leidse advies bureau LB Mobility Management kan meteen aanwijzen waar het probleem van de nieuwe kruising zit: 'Als je van de ene kant komt en van de Herenstraat rechtsaf de Koninginnelaan op wilt, heb je als automobilist een enorme dode hoek, waardoor je fietsers niet naast je ziet aankomen.'

'Die fietsers rijden tegelijkertijd harder omdat ze voorrang hebben en zich dus veiliger voelen, terwijl ze dat niet zijn', vervolgt Leeuwenburgh. 'En als je van de andere kant uit de Koninginnelaan komt dan zie je dat fietspad nauwelijks, het is gewoon slecht zichtbaar achter het zebrapad.'

Asfalt

Maar het belangrijkste is misschien wel het wegdek: 'De doorgaande route is geasfalteerd, dus ook al gaat die de bocht om, hij wekt de suggestie dat je daar lekker door kunt rijden.' In de anderhalf uur die we bij de kruising staan zien we meerdere automobilisten die dat ook doen.

Christiaan van Minnen vindt dat de gemeente moet ingrijpen: 'Ik wil niet de wethouder aanpakken over de ruggen van de verkeersslachtoffers, en ik vind het heel vervelend om op deze manier gelijk te krijgen, maar het moet veiliger.'

Ander wegdek

Deskundige Leeuwenburgh denkt dat dat kan door het asfalt in de bocht te vervangen door een ander wegdek, 'zodat het er minder uitziet als een doorgaande route.' En hij vindt dat het fietspad duidelijker gemarkeerd moet worden met witte blokken aan beide kanten ervan.

De gemeente Leiden laat in een reactie weten dat de situatie in de gaten wordt gehouden. Een woordvoerder zegt: 'Afgelopen maanden is hard gewerkt om de verkeerssituatie op het kruispunt Herenstraat-Koninginnelaan flink veiliger te maken. In de oude situatie was het hier lastig oversteken voor fietsers door achteropkomend autoverkeer en te weinig opstelruimte. Om die reden is een fietsrotonde aangelegd die ervoor zorgt dat de fietser voorrang heeft en ervoor zorgt dat het voor automobilisten veel overzichtelijker is geworden.'

Positieve geluiden

De woordvoerder wijst er op dat er niet alleen kritiek is geweest: 'We hebben positieve geluiden ontvangen over de nieuwe inrichting. De nieuwe situatie is voor alle verkeersdeelnemers nog even wennen. De gemeente Leiden plaatst om die reden borden met "verkeerssituatie gewijzigd, fietsers hebben nu voorrang". Helaas zijn er aanrijdingen geweest op de nieuw aangelegde rotonde. De aanleiding van de aanrijdingen is bij ons niet bekend. Om die reden en op basis van de korte periode dat de rotonde er nu ligt is hier op dit moment nog geen analyse van gemaakt. De gemeente houdt de situatie nauwlettend in de gaten. Mochten aanpassingen wenselijk zijn dan worden die op termijn uitgevoerd.'

'Een rotonde voor auto's past hier fysiek niet. Daarvoor is een cirkel meteen diameter van 50 meter aan ruimte benodigd. Klinkers in de bocht zijn niet aan te bevelen, die worden stuk gereden. Daarnaast is er minder onderscheid te maken wat de doorgaande 50 kilometer-weg is. De suggestie van de blokmarkering wordt door de verkeerskundige onderzocht’, aldus de verklaring van de gemeente.

LEES OOK: Verkeersdrempels verwijderd na meerdere ongelukken: 'Gevaar voor weggebruikers'