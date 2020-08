Twee maanden cel geëist voor telefoonfraude door nep KPN-medewerker

Tegen een 29-jarige man uit Gorinchem is twee maanden cel geëist wegens telefoonfraude. In september 2018 liep de man tegen de lamp in Alphen aan den Rijn, nadat het telefoonbedrijf en de politie samen naar hem op zoek gingen.

In 2018 stelde KPN vast dat er verschillende telefoonhuisjes ongeautoriseerd geopend werden. 'Toen de politie - na een seintje van het beveiligingsbedrijf van KPN - op 8 september arriveerde bij het telefoonhuisje aan de Sterrenlaan in Alphen aan den Rijn, trof zij daar de 29-jarige Gorkummer', meldt het Openbaar Ministerie (OM). 'Hij was druk in de weer in het huisje met veertien handtelefoons, twaalf telefoonopladers en verschillende stekkerblokken. Verder was hij gekleed in een KPN-vestje, ook al was hij in het geheel niet in dienst van KPN.'

De man werd aangehouden. Later bleek dat hij in het telefoonhuisje rechtstreeks had ingeplugd op telefoonlijnen om op rekening van abonneehouders naar betaalnummers te bellen. 'Hiermee konden mobiele beltegoeden en geschenkbonnen worden opgewaardeerd', aldus het OM.

'Onaannemelijk verhaal'

Met de fraude heeft de man op die dag zo'n 180 euro schade aangericht. 'Maar opvallend is wel dat de mobiele telefoon van de verdachte ook aanstraalde bij telefoonhuisjes in dezelfde regio op het moment dat daar soortgelijke feiten werden gepleegd. De verdachte geeft daar geen verklaring voor.' De Gorkummer zegt dat iemand anders hem in het telefoonhuisje binnen liet gaan en ontkent verder alles. 'Hij was voor die 'iemand anders' telefoonlijnen aan het doormeten en zegt geen betaalnummers te hebben gebeld', meldt het OM.

Het OM doet het verhaal van de verdachte af als een onaannemelijk verhaal. 'De officier neemt het de man kwalijk dat hij geen openheid van zaken biedt en dat hij vitale telefoonverbindingen voor geldelijk gewin heeft platgelegd. Want onderzoek van KPN wees uit dat dat de abonnees tijdens deze fraude (die naar schatting een half uur duurde) niet konden bellen, dus ook niet met 112.' De verdachte heeft twee maanden celstraf tegen zich horen eisen. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak in de zaak.

