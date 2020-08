Event-ondernemers maken deel omzetverlies goed door anders te gaan werken: 'In het diepe gesprongen'

De pannen hangen in deze tijd vaak aan de wilgen bij cateraar Mood4Food op de Binckhorst. Daarom bedachten ze iets nieuws: speciale boxen voor bedrijven, zodat de medewerkers gezamenlijk online kunnen borrelen. 'Dan kun je bij je online meeting samen proosten en dat patétje, worstje en stukje kaas lekker opknabbelen', zegt eigenaar Driesse van de Weg. 'Dan heb je toch even dat gezamenlijke momentje.' De verkoopt van de boxen loopt goed, maar het bedrijf heeft alsnog negentig procent van de omzet verloren.

Bij congres- en eventorganisatie SPITZ, die vooral voor ministeries werken, pakken ze het vanaf maart compleet anders aan. De medewerkers zijn een soort tv-programmamakers geworden. 'We zijn met z'n allen in het diepe gesprongen', zegt directeur Anouk Kamps. In korte tijd is een platform ontwikkeld met online congressen en evenementen. Ook aan het netwerken is gedacht. 'Hiervoor hebben we een tool ontwikkeld, waarmee je kunt beeldbellen, chatten en mailen met andere deelnemers en sprekers', zegt Charlotte van Solinge. De eerste opdrachtgevers hebben al aangegeven online te willen blijven werken.