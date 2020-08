Baby en oma gewond tijdens roofvogelshow in Avifauna: 'Ze had 100.000 engeltjes op haar schouder'

Kelly schrok zich maandag een ongeluk na een incident met een gier in Avifauna waarbij haar dochtertje het slachtoffer werd. 'Mijn moeder en dochtertje van vijf maanden werden aangevallen door de gier', laat ze weten op social media. Dit gebeurde tijdens een roofvogelshow in het park. Volgens een woordvoerder van Avifauna was er geen sprake van een aanval, maar van een inschattingsfout van de vogel.

Het dochtertje van Kelly werd na het incident met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Volgens Kelly heeft ze 'aardige verwondingen' aan het incident overgehouden. 'Ze heeft 100.000 engeltjes op haar schouder gehad. Ook mijn moeder heeft nare verwondingen. Die zijn nagekeken en gehecht bij de huisarts.'

'We hebben nog doekjes gegeven voor het bloeden'

Ook andere bezoekers van de roofvogelshow reageren op social media geschrokken. Lindsay zat aan de overkant van de tribune en zag het incident gebeuren. 'Het was niet fijn om te zien', geeft ze aan. 'Het leek inderdaad een inschattingsfout van de vogel omdat achter jullie de landpaal zat. Ik ben nog naar de kassa gegaan om te vragen hoe het was met jullie...'

Warsha zat met haar gezin precies voor de oma en haar kleinkind. 'We hadden je ouders nog doekjes gegeven voor het bloeden. 'Ik heb me de hele dag afgevraagd hoe het verder met jullie is gegaan...' Steven zat schuin voor de moeder van Kelly en haar dochter. 'Het was zeker schrikken', beaamt hij. 'Onze kleine was helemaal overstuur en heeft het er nog over.'

Het zekere voor het onzekere

De gier die in het publiek terechtkwam, is een vale gier. 'Die vallen geen mensen aan', benadrukt de woordvoerster van Avifauna. 'Deze vogel vliegt al jaren mee in deze show. Het is een ervaren vogel. Er is nog niet eerder iets gebeurd.'

Volgens haar zette de gier de landing maandag verkeerd in. 'Daardoor kwam die niet op de paal achter het publiek maar in het publiek terecht.' Hierbij raakte de gier de oma op het hoofd en ook de baby zou volgens haar in het gezicht zijn geraakt. 'We zijn aan het uitzoeken hoe dit kon gebeuren. Deze gier zal voorlopig niet meedoen aan deze demonstraties. We nemen het zekere voor het onzekere.'