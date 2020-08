Hoogleraar over thuisonderwijs: 'Je hebt bij studeren sociale context met vrienden nodig'

Swaab is er dan nog niet met haar opsomming waarom het belangrijk is dat studenten samenkomen in een collegezaal of werkgroep. 'Ook samen plezier hebben', noemt ze als essentieel. 'Je merkt dat aan studenten dat het leeg voelt. Een deel van je wordt niet gevuld, waar je wel behoefte aan hebt en die ook je leven structureren. Je moet de interactie met anderen nu echt opzoeken terwijl die normaal gewoon om je heen is.'

'Je zit niet meer in een omgeving waar mensen gedrag vertonen ten opzichte van jou', gaat Swaab verder. 'Aan dat soort dingen merk je: oh het gaat goed, we hebben het leuk met elkaar. Dat is moeilijker vorm te geven op afstand.'

Alternatieven

'We moeten goed nadenken of er alternatieven zijn voor het niet samenkomen', vervolgt de hoogleraar. 'Mensen verschillen natuurlijk onderling over hoe ze bij zichzelf structuur, planning en motivatie kunnen aanbrengen. Maar in de levensfase van de studenten zijn de hersenen nog niet ontwikkeld dat je dat allemaal zelf kan. Daar kun je somber van worden. We moeten blijven zorgen dat we die structuur, planning en overzicht kunnen blijven aanbieden die lijkt op hoe het normaal gesproken gaat.'

Swaab vindt dat de onderwijsinstellingen structuur aan de studenten moeten aanbieden. 'In de vorm van voorbeelden of een schema over hoe je moet studeren of hoe je een opdracht moet maken. Je hebt daar mensen bij nodig die met je optrekken in het leerproces. Dan kun je zien hoe anderen het doen.'

Creatiever

'Hogescholen en universiteiten moeten daarin creatiever zijn', zegt de Leidse academicus dan ook. 'Met jongeren zelf in gesprek gaan over wat ze nodig hebben en waar ze van kunnen profiteren. We leven in een enorm digitaal tijdperk waarin jongeren enorm vaardig en ervaren zijn. Daarin kunnen ze de instellingen helpen met het aangeven wat hun helpt in de structuur houden en de leegte in te vullen.'

