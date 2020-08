Verdachte brandstichting CBR: 'Gefrustreerd na meerdere keren zakken voor rijbewijs'

RIJSWIJK -

De 39-jarige Hagenaar die begin dit jaar brand stichtte bij het CBR in Rijswijk was gefrustreerd omdat hij al acht of negen keer gezakt was voor zijn rijbewijs. 'Dat is onmogelijk', zei de verdachte dinsdag in de rechtbank. Volgens hem was zijn daad een schreeuw om aandacht en wilde hij uitleg. Het was niet zijn bedoeling om het pand af te branden, zei de verdachte. 'Sorry, ik was die dag mezelf niet'.