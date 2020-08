Verdachte brandstichting CBR gefrustreerd over rijbewijs, OM eist 3 jaar cel en tbs

De 39-jarige Hagenaar die begin dit jaar brand stichtte bij het CBR in Rijswijk was gefrustreerd omdat hij al acht of negen keer gezakt was voor zijn rijbewijs. 'Dat is onmogelijk', zei de verdachte dinsdag in de rechtbank. Volgens hem was zijn daad een schreeuw om aandacht en wilde hij uitleg. Het was niet zijn bedoeling om het pand af te branden, zei de verdachte. 'Sorry, ik was die dag mezelf niet'. Het OM eiste een gedwongen tbs-behandeling voor B. en een celstraf van drie jaar.

Op 3 januari liep de verdachte het pand aan de Lange Kleiweg binnen en stak met benzine kasten en wanden in brand. 'Ik wilde aandacht, aandacht van iedereen', zei B. 'Waarom zak ik 8, 9 keer?', vroeg de verdachte zich af. 'Ik heb al jaren mijn rijbewijs.' B. werd geboren in de Syrische stad Aleppo en vluchtte voor de oorlog in zijn land naar Nederland.

Een getuige die zijn eerste werkdag had bij het CBR zag verdachte Ahmad B. binnenlopen met een mayonaise-emmer van 10 liter, gevuld met benzine. 'Die emmer herkende ik, omdat ik chefkok ben geweest', verklaarde de getuige.

Tramhalte

Ook een examinator was getuige van de brand. 'Ik zag een grote steekvlam en veel zwarte rook die de examenzaal in kwam.' De examinator volgde de verdachte. Die kon later bij een tramhalte worden aangehouden.

De brand richtte zoveel schade aan dat duizenden theorie- en praktijkexamens niet konden doorgaan of moesten worden verplaatst en op een tijdelijke locatie moesten worden afgenomen. Sinds vorige maand neemt het CBR weer examens af op de locatie in Rijswijk.

'Obsessie met rijbewijs'

Volgens de officier van justitie heeft B. een obsessie met zijn rijbewijs en beet hij zich vast in zijn wens om chauffeur te worden. Hij heeft er inmiddels 7000 euro aan uitgegeven. 'Verdachte is boos, heel boos', aldus de officier.

Als hij in december 2019 voor de negende keer zakt gooit B. met een tafel en dreigt het CBR in de brand te steken. Hij kreegt een verbod van een half jaar. Om zijn woede te koelen blijft hij twintig dagen binnen.

Stoornis

Deskundigen menen dat de Syriër lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis, waar bij hij denkt dat hij door iedereen wordt benadeeld. Zijn woede richtte hij op het CBR. Daarom zou hij in aanmerking komen voor tbs. Ook acht het OM de kans groot dat B. in herhaling valt.

B. vroeg de rechter om rekening te houden met wat hij had meegemaakt. Ook werd hij mishandeld door zijn vader, broers en leerkrachten.Daarnaast zag B. zijn overleden neefje, die was omgekomen in de oorlog. 'Dat heeft impact en invloed op mij gehad'. Zelf werd B. neergeschoten in zijn nek en schouder tijdens zijn dienstplicht in Syrië.

Grote impact

CBR-bestuurder Jan Jurgen Huizing vertelde in de rechtbank dat de impact van de brand groot is: 'Het heeft het CBR in het hart van de dienstverlening geraakt.' Na de brand kon het pand een half jaar niet gebruikt worden. De begane grond was beschadigd en bovenliggende etages liepen roetschade op. 'Dat heeft miljoenen gekost.'

Ook moesten tienduizend examenkandidaten uitwijken, soms werden pendelbussen ingezet zodat 60 kilometer verderop examen gedaan kon worden. Tot op de dag van vandaag heeft de organisatie nog altijd last van de brand, volgens Huizing: 'De actie dreunt nog steeds door in onze organisatie'

Opnieuw onderzoek

De advocaat van B. maakt bezwaar tegen de eis van tbs met dwangverpleging. Hij wil dat B. opnieuw onderzocht wordt in het Pieter Baan Centrum. 'Deskundigen brachten een advies uit op onvolledige informatie', zei de raadsman.

'Wij pleiten niet dat hij vrijuit moet gaan. Maar tbs met dwangverpleging is wel een heel zwaar middel'. Ook B. wil geen tbs met dwangverpleging: 'Ik wil behandeld worden maar niet in een gesloten inrichting', zei B. 'Ik wil einde van de dag weer terug naar mijn eigen huis.' Op 8 september doet de rechter uitspraak.

