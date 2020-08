Toeristische accommodaties in Zuid-Holland stevig geraakt door coronacrisis

De toeristische sector in Zuid-Holland wordt stevig geraakt door de coronacrisis. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat toeristische accommodaties in de provincie in het tweede kwartaal van dit jaar ruim 73 procent minder gasten ontvingen ten opzichte van een jaar eerder.

Den Haag is een van de zwaarst getroffen steden. Daar is het aantal bezoekers aan toeristische accommodaties in het tweede kwartaal met 77 procent gedaald. Amsterdam staat met stip op één. Daar nam het aantal gasten met 92 procent af, gevolgd door Utrecht met 80 procent en Rotterdam en Maastricht.

Landelijk daalde het aantal bezoekers aan toeristische accommodaties in het tweede kwartaal met 72 procent. Noord-Holland is de zwaarst geraakte provincie, met een daling van 82 procent. Zuid-Holland bevindt zich achter Noord-Brabant (-73,4) op de derde plaats, met een min van 72,8. Friesland komt er relatief het best vanaf met een teruggang van 53 procent.

Bijna stilstand

De verblijfsrecreatie kwam in april zelfs bijna helemaal tot stilstand. Hotels, huisjesterreinen, kampeerterreinen en groepsaccommodaties ontvingen toen 95 procent minder gasten dan in april 2019. In mei en juni was er enig herstel, maar in juni ontvingen toeristische accommodaties nog altijd maar half zo veel gasten ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal overnachtingen laat volgens het CBS hetzelfde beeld zien.

Bungalowparken en kampeerterreinen hadden iets minder te lijden onder de coronacrisis, maar ook daar werden aanzienlijk minder gasten verwelkomd, respectievelijk 63 en zestig procent. Maar het seizoen begint daar pas echt met de meivakantie, vanaf eind april.

Vooral buitenlanders bleven weg

Het zijn vooral de buitenlandse gasten die volgens het CBS wegbleven. Dit aantal daalde met 87 procent in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019. Door de wereldwijde reisbeperkingen die vanwege het coronavirus werden ingesteld, ging het hierbij vooral om mensen die van verder weg of met het vliegtuig moesten komen. Zo kwamen er vrijwel geen gasten van buiten Europa: er werd een daling tussen de 96 en 98 procent geconstateerd.

Uit Duitsland en België kwamen nog de meeste gasten, maar ook hun aantallen liepen sterk terug met respectievelijk 74 en 87 procent. Bij de Nederlandse gasten was de terugloop met zestig procent het minst.

