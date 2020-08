Westlander schrijft historische roman: 'Alles is traceerbaar, het is een soort Da Vinci Code'

De eerste Westlandse versie van de Da Vinci Code is een feit. Schrijver en Westlander Kees Veenman brengt in zijn boek 'Het geheim van de Koningsbrieven' fictie en historische feiten op een bijzondere manier samen.

En omdat een groot deel van zijn verhaal zich afspeelt in Westland, is er zelfs een heuse expositie aan zijn boek gewijd in de Oude Kerk in Naaldwijk. 'Deze kerk neemt namelijk een belangrijke rol in het verhaal in', legt Naaldwijker en schrijver van het boek Kees Veenman uit. 'Uiteindelijk komen de twee hoofdrolspelers hier terecht en het leuke is dat alle elementen uit het verhaal, nu nog in de kerk en daarbuiten terug te vinden zijn.'

'Kijk, deze stoel bijvoorbeeld', wijst Veenman naar een bijzonder grote houten stoel die in de achterzijde van de Oude Kerk staat. 'Het was de stoel van de voorzitter van het Kapittel', weet hij. 'Een van de hoofdpersonen gaat hier echt zitten in het boek.' Naast de stoel, bevat de expositie die bij het boek hoort nog veel meer illustrerende voorwerpen, foto's, schilderijen, plattegronden en kleine tekstfragmenten. Veenman: 'Zo leid ik de bezoeker beeldend door het hele verhaal en wordt de geschiedenis als het ware gevisualiseerd.'

Mysterie

Veenman is geen historicus, maar heeft een grote passie voor geschiedenis. 'Ik lees veel, en zoek alles uit', glimlacht hij. 'Dat heb ik uiteindelijk geprobeerd te gebruiken in mijn verhaal.' Toch is zijn boek: 'Het geheim van de koningsbrieven', pas zijn eerste fictieve roman. 'Daarvoor heb ik feitelijke historische boeken geschreven. Ik wist helemaal niet of ik dit wel kon. Ik heb eerst gezocht naar een thema: door wie laat ik het spelen, wanneer en waar? Dat het zich voor een groot deel in Naaldwijk afspeelt, is fijn, want ik ken dit gebied goed. En voor de Westlanders is het ook leuk om weer eens wat meer over de geschiedenis van hun gebied te lezen.'

Het verhaal speelt zich af in het traditionele riddertijdperk rond 1300, en begint niet in Westland maar in het plaatsje Egmond. De twaalfjarige hoofdpersonen Tibbe en Maran komen elkaar bij toeval tegen. Ze zijn wildvreemden voor elkaar, komen uit volstrekt tegengestelde milieus, maar sluiten een bijna onmogelijke en daarom juist broederlijke vriendschap. 'Ze raken verzeild in een groot mysterie, nadat ze de tas van een koerier vinden, waarin belangrijke documenten zaten die nu weg zijn', verklapt Veenman. 'Uiteindelijk proberen ze de inhoud van de brieven te achterhalen en komen ze in de kerk in Naaldwijk uit.'

Da Vinci Code

Maar hoe dat precies zit, gaat de schrijver niet verklappen. 'Lezers komen stapje voor stapje steeds meer te weten. Het avontuurlijke verhaal heb ik uiteraard verzonnen, maar het is wel echt ingebed in waargebeurde historische gebeurtenissen - zoals de Slag van Stavoren - maar ook voorwerpen en plekken. Je kunt het best vergelijken met de Da Vinci Code. En net als dat boek blijft het tot het einde ontzettend spannend!'

De tentoonstelling is nog tot en met zaterdag te bezoeken in de Oude Kerk in Naaldwijk.

