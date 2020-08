Storm op komst: Rijkswaterstaat stelt werkzaamheden uit en strandcabines eerder afgebroken

Reden voor de gedeeltelijke afsluiting van de Zoetermeerse Afrikaweg is een stormwaarschuwing en het risico op nog meer vallende takken. 'Woensdag kan het aan de kust zelfs windkracht acht tot negen worden', zei Omroep West-weerman Huub Mizee eerder. Er worden zware windstoten tot 100 kilometer per uur verwacht, die kunnen flinke schade aan bomen, daken en zonnepanelen veroorzaken.

'Juist op het moment dat bomen vol in blad staan, is de combinatie met wind gevaarlijk. De bladeren worden zwaar door het regenwater en hangen dan als een soort zeil, waardoor ze meer wind vangen. Rukwinden kunnen zorgen voor extra schade aan bomen. Met name de boomsoorten met een zwakkere houtstructuur zoals populieren zorgen voor veel losliggende takken na een storm', verklaart een woordvoerder van de gemeente Den Haag. Omdat de boomwortels door de aanhoudende droogte minder grip hebben, kan de schade nog groter zijn.

Meld 'niet acute situaties' bij de gemeente

Op al dat hout is de brandweer voorbereid. 'Onder de veiligheidsregio Hollands Midden vallen 47 kazernes, op elke kazernes is minimaal één motorkettingzaag aanwezig. Daarmee gaan de teams op pad om takken en bomen om te zagen als het nodig is', legt brandweerwoordvoerder Ton Koot uit.

'Wat we aan de burgers vragen is, of ze bij omgevallen bomen of loshangende takken die niet een levensbedreigend situatie veroorzaken, een melding bij de groendienst van hun eigen gemeente willen doen', vervolgt Koot praktisch. 'Op die manier kunnen wij ons op de gevaarlijke situaties concentreren.' De brandweer heeft een site waarop duidelijk staat uitgelegd wat als acuut en levensbedreigend wordt gezien en wanneer er geen acuut gevaar is.

Bij hevige regenval en storm krijgt de meldkamer honderden telefoontjes van inwoners die overlast of schade hebben. Situaties die levensbedreigend zijn krijgen voorrang op andere hulpverzoeken. Medewerkers van de meldkamer die telefoontjes aannemen maken een snelle inschatting van het risico en kunnen daardoor niet iedereen volledig en uitgebreid te woord staan. Door drukte kan het langer duren voordat je de meldkamer kunt bereiken, zo staat er op de site.

Zet je tuinmeubilair vast

De brandweerwoordvoerder heeft ook wel een tip. 'Zet je tuinmeubilair vast of haal het naar binnen zodat het niet de weg op waait.' Niet alleen tuineigenaren moeten hun spullen goed vast zetten.

'Ik weet van vorig jaar nog een situatie toen bij de A44 op het industrieterrein bij Oegstgeest een nieuw tuincentrum werd gebouwd. Het isolatiemateriaal was al gelegd, maar niet stevig genoeg vastgemaakt. Die platen waren toen over het hele terrein verspreid door de storm.' Ook waarschuwt Koot voor bouwsteigers en de bijbehorende doeken. 'Controleer ook goed of die vaststaan.'

Rijkswaterstaat stelt werkzaamheden uit

Vanwege het verwachte slechte weer is de A4 in de nacht van dinsdag op woensdag niet afgesloten. Rijkswaterstaat stelt de geplande werkzaamheden aan het asfalt bij Den Haag Zuid in de richting van Rotterdam uit. De komende dagen wordt per nacht gekeken of de werkzaamheden doorgaan.

Kroonankers in de boom

De gemeente Den Haag neemt door het jaar heen ook al voorzorgsmaatregelen om de schade bij een storm zoveel mogelijk te beperken. 'Zo gebruiken we bijvoorbeeld op het Lange Voorhout flexibele kabels, de zogenaamde kroonankers. Deze kroonankers worden in de boom geplaatst om takken te ondersteunen tijdens hevige wind, ze vangen als het ware de grote klappen op. Wanneer een tak er toch uitbreekt zal de kroonanker het gewicht kunnen dragen en deze deels op hoogte houden. Hierdoor slingert een tak richting de stam in plaats van bijvoorbeeld boven de weg. We maken ook wel gebruik van staalkabels om de bomen te verstevigen, zoals in het Prinsevinkenpark', vertelt de woordvoerder van de gemeente.

Staalkabels in boom Prinsevinkenpark | Foto: Gemeente Den Haag

De tip van de gemeente Den Haag: Zie je een zwakke of onveilige boom? Meld dit dan.

Strandcabines afbreken

Op de schade die de storm kan veroorzaken, zitten ze bij de Katwijkse strandtent Paal 14 niet te wachten. 'We verhuren strandcabines, kleine huisjes waar de mensen hun stoel en handdoek in kunnen opslaan, zodat ze die niet telkens naar het strand heen en weer hoeven te slepen. Normaal zouden we die pas 1 september gaan afbreken. Maar nu zijn we vanwege de voorspellingen deze week al begonnen', legt Kyra van de Katwijkse strandtent uit.

Strandcabines Katwijk | Foto: Paal 14

'We hebben de banken die buiten ons verharde terras staan al weggehaald, anders worden ze volledig gezandstraald en moeten we ze na de storm weer uitgraven.' Als de storm voorbij is komt de gemeente Katwijk met een shovel om het strand weer glad te maken. 'Doordat die banken nu weg zijn, kan die shovel makkelijker werken', vertelt ze verder.

'We laten de kussens leeglopen'

Bij Buitenplaats Molenwei in Leidschendam-Voorburg wordt deze dagen een springkussenfestival gehouden. Voor woensdag is het festival afgeblazen. 'Je weet dat je een buitenevenement organiseert', legt Steven van organisatie De Pleck uit. 'We laten de kussens leeglopen, en dan liggen ze goed verankerd op de grond. Daar kan de wind geen vat op hebben.'

Springkussenfestival | Foto: De Planck

Sommige plekken in Den Haag zijn een soort 'windzakken'. Kijk hier nog naar oude beelden uit 2018, waarbij de wind vrij spel heeft bij het Strijkijzer in Den Haag.

