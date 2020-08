Onverwacht in quarantaine na terugkeer uit Spanje: 'Dringend advies? Dan moet ik dat maar regelen'

Spanje op oranje: in quarantaine of niet?

'Is die quarantaine verplicht?', vraagt een reiziger die zojuist op Rotterdam-The Hague Airport is gearriveerd uit Alicante. 'Dringend advies? Nou ja, dan moet ik dat maar regelen.'

'Ik werk in de zorg', zegt een vrouw die uit hetzelfde toestel komt. 'Dus ik moet wel.' Een ouder echtpaar was net aan de vakantie in Spanje begonnen, maar is anderhalve dag later weer terug op eigen bodem: 'Op eigen initiatief hoor, maar je wilt toch liever terug zijn, anders is het straks code rood en kan je helemaal niet meer terug.' Ook zij gaan zich aan de quarantaine houden, al laten ze zich nog wel even knuffelen door twee kleinkinderen.

'Veel no-shows'

Het vliegverkeer van en naar Spanje gaat gewoon door, maar omdat mensen niet meer met vakantie mogen, zijn de toestellen vanaf dinsdag waarschijnlijk een stuk leger, zo zegt een piloot die onderweg is naar haar vlucht: 'Ik verwacht veel no-shows en ik denk dat we nu heen maar dertig mensen hebben, maar terug helemaal vol zitten.'

Degenen die nog wel op het vliegtuig naar Alicante stappen hebben daar een goede reden voor. 'Wij gaan onze zieke dochter verplegen', vertelt een ouder echtpaar. 'Nee, geen corona. Ze woont alleen in de bergen boven Alicante, dus daar zijn we veiliger dan hier.' Anderen stappen op het vliegtuig omdat ze in Spanje wonen. Ze hebben hun gezondheidsverklaring bij zich en verwachten geen problemen bij het reizen. Vrolijk lopen ze de vertrekhal in: 'We hebben daar in elk geval beter weer!'