Automobilist krijgt werkstraf na dronkenmansrit in 's-Gravenzande

Een 21-jarige man uit Letland, die in 's-Gravenzande veel onrust veroorzaakte met gevaarlijke capriolen in een BMW, is dinsdag veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur. Ook mag hij drie maanden geen voertuig meer besturen. De man reed begin augustus dronken tegen een verkeerspaal, probeerde vervolgens te vluchten waarna omstanders aan de kant moesten springen.

Het incident gebeurde op 1 augustus. De Let had twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol achter de kiezen. Toen hij probeerde weg te rijden nadat de bestuurder tegen de verkeerspaal aanreed, botste hij op een lantaarnpaal. Zijn auto viel vervolgens stil.

De man probeerde weg te rennen en belandde in een sloot. Toen een van de omstanders hem wilde vasthouden, ontstond er een worsteling. Bij de Haagse rechtbank vertelde de Letse man dat hij in paniek raakte nadat hij het verkeerspaaltje had geraakt. 'Twee mannen kwamen op de auto af. Er werd op de motorkap geslagen en op de ruiten.'

Tequila

Die twee mannen waren een politieman en een marechaussee, die hadden gezien dat de bestuurder de verkeerszuil had geraakt. Ze probeerde hem in bedwang te houden totdat de politie er was. De rechter vond de Letse man schuldig aan het stichten van gevaar op de weg, aan mishandeling en aan dronken rijden. Hij veroordeelde de verdachte, gelijk aan de eis van het OM, tot een werkstraf van 100 uur en een rijverbod van drie maanden.

De Letse man was op 1 augustus met drie vrouwen in zijn BMW op pad gegaan. Twee dames hadden een fles tequila en twee flessen whisky opgedronken, en waren behoorlijk in de olie. Een van hen wist niet eens hoe meer ze in de BMW was beland.

Vluchten

Nadat de bestuurder was weggerend probeerde een van de vrouwen nog met de auto te ontkomen. Omstanders konden dat voorkomen. De vrouw bespuugde daarbij wel iemand. Daarvoor moet zij nog bij de rechter verschijnen.