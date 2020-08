Na persconferentie Rutte verdampt opnieuw werk cateraars: 'Helft reserveringen kwijt'

Een hartige attentie voor een werkjubileum of een borrelhapje voor de digitale vrijdagmiddagborrel. Het zijn relatief kleine opdrachten die cateraar Wijnants met zijn bedrijf Cater & CO nog wel krijgt. Maar verder is het grote werk sinds een week stilgevallen.

'Normaal doe ik bedrijfsevenementen, bruiloften, echt verschillende grote opdrachten. Dat ligt natuurlijk al sinds maart stil, maar je bent creatief en mensen wilden dan maar thuis een feestje geven. Daar had ik goed werk aan.' Daar is sinds de persconferentie vorige week een einde aan gekomen.

Feestzaal als alternatief voor verjaardag?

De premier geeft vorige week als alternatief voor een feestje thuis de 'horecazaal, waar meer ruimte is' om afstand van elkaar te houden. Bij Het Wapen van Zoetermeer, een locatie waar normaal gesproken plek is voor zo'n achthonderd feestvierders in verschillende zalen, merken ze nauwelijks iets van die aanbeveling.

'Ook als we alle coronamaatregelen in acht nemen kunnen hier genoeg mensen een feestje vieren binnen en buiten', legt eigenaar Reno Hilgersom uit. 'Maar we zijn in een week tijd bijna de helft van onze reserveringen kwijtgeraakt.'

Kleine feestjes meer dan welkom

'We hebben ruimte genoeg, maar dan nog moeten mensen wel het gevoel hebben dat het veilig is. Dat gevoel haal je niet zomaar weg, niet door een grotere zaal', duidt Hilgersom de afmeldingen. 'Mensen vieren bij ons bruiloften en feesten voor de hele familie. En daar horen opa of oma bij, toch een kwetsbare groep, wat maakt dat feesten nu worden uitgesteld of afgezegd.'

Toch weet een enkele jarige de locatie in Zoetermeer te vinden voor zijn verjaardag. 'Ja, we hebben de eerste aanvraag binnen voor twintig mensen', lacht Hilgersom. 'Dat dekt natuurlijk niet het verlies van achthonderd stoelen in de normale situatie. Maar als we hiermee onze veertig werknemers aan het werk kunnen houden dan is elke jarige welkom.'

In actie op het Malieveld

Op het Malieveld in Den Haag voerden honderden ondernemers en werknemers uit de evenementenbranche dinsdagmiddag actie voor steun vanuit de overheid. Volgens hen is het code rood voor de evenementen, als gevolg van corona. Sinds de uitbraak zit de helft van de honderdduizend werknemers zonder werk thuis. Twee derde van de bedrijven denkt het einde van het jaar niet te halen.

