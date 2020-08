Zomerstorm nu al een feit, omgewaaide boom komt op vrouw terecht

Een vrouw is dinsdagavond op de Laan van Meedervoort in Den Haag onder een omvallende boom terechtgekomen. De boom waaide om door de harde windstoten die dinsdagavond over de regio razen.

De brandweer kwam snel ter plaatse en volgens een woordvoerder hebben de brandweermannen de vrouw onder de boom vandaan bevrijd. Ze is vervolgens nagekeken in de ambulance.

Ook aan de Zamenhofstraat in Den Haag was het raak: daar kwam een gedeelte van een gevel los van een gebouw dat in aanbouw is. Het losgekomen puin kwam op de straat terecht.

Storm Francis

Dinsdag- op woensdagnacht trekt storm Francis over de regio. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven voor de kustprovincies. Volgens Weeronline is er nu al sprake van een officiële zomerstorm en dat is eerder dan verwacht. In IJmuiden werd tussen 21.00 en 22.00 uur ruim een uur lang een gemiddelde van windkracht 9 gemeten.

De zwaarste windstoot bedroeg 100 kilometer per uur en werd ook in IJmuiden geregistreerd. De hele nacht kan het blijven stormen, met name in de kustprovincies. Daar worden extra harde windstoten verwacht. Woensdag neemt de storm weer af.

Voorbereidingen storm

De werkzaamheden die op de A4 in de nacht van dinsdag op woensdag gepland stonden, zijn door Rijkswaterstaat uitgesteld. Zowel Rijkswaterstaat als de ANWB waarschuwen weggebruikers. 'Pas je rijgedrag aan. Het is niet verstandig om met een auto met caravan of lege aanhanger op pad te gaan.'

Dinsdagmiddag werden er in de regio al verschillende maatregelen getroffen met het oog op de naderende storm. Zo heeft de gemeente Zoetermeer een deel van de Afrikaweg afgesloten, werden de strandcabines in Katwijk eerder afgebroken en werd in Leidschendam-Voorburg een springkussenfestival afgelast.