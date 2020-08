Coronateststraat Leiderdorp dicht vanwege zomerstorm, kleine 400 tests verplaatst

De coronateststraat naast het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp gaat woensdag niet open. Dat komt door zomerstorm Francis, meldt GGD Hollands Midden. In totaal hadden 372 mensen woensdag een afspraak bij de testlocatie.

Omdat de testdrive-in een buitenlocatie is en 'de tent hard staat te klapperen', blijft de locatie dicht. 'Het is niet verantwoord voor zowel ons personeel als de mensen die getest worden', aldus een woordvoerder. De locatie blijft de hele dag dicht, omdat de windstoten tot in de middag aanhouden.

De mensen die een afspraak hadden staan worden gebeld om een nieuwe afspraak te plannen. De GGD opent woensdag een extra teststraat in Alphen aan den Rijn om een deel van de geannuleerde tests op te kunnen vangen. De andere tests kunnen donderdag of uiterlijk vrijdag alsnog worden uitgevoerd in Leiderdorp of in Gouda.

Mensen met coronagerelateerde klachten kunnen een coronatest aanvragen bij de GGD. Zij kunnen zich dan binnen 24 uur laten testen in een teststraat.

