Steeds meer autobranden in provincie, relatief de meeste in Gouda

Het aantal autobranden in de provincie Zuid-Holland is in 2019 met 8,1 procent toegenomen, van 787 naar 851. Dat blijkt uit cijfers die het Verbond van Verzekeraars dinsdag heeft gedeeld. Ten opzichte van 2016 is het aantal branden met 24,2 procent gestegen. Dit is een landelijke trend, die het Verbond van Verzekeraars 'zorgelijk' noemt.

De branden ontstaan voornamelijk door brandstichting, aldus de verzekeraars. 'Een autobrand in een woonwijk heeft een enorme impact op het veiligheidsgevoel van de inwoners. Zulke branden kunnen overslaan naar woonhuizen of andere auto’s.'

In de jaren 2016 tot en met 2019 claimden Rotterdammers de meeste autobranden, 573 in totaal. Den Haag staat met 541 claims op de tweede plek, gevolgd door Amsterdam (533 claims) en Utrecht (448 claims). Op provinciaal niveau is Zuid-Holland koploper, met 3051 claims, maar dat is grotendeels te danken aan het feit dat deze provincie meer inwoners heeft. Gekeken naar het aantal claims per 100.000 inwoners zijn er namelijk alleen in Noord-Holland minder autobranden.

Relatief meeste branden in Gouda

In absolute cijfers is Den Haag logischerwijs ook koploper autobranden in onze regio, maar relatief gezien waren er van 2016 tot en met 2019 meer in Gouda: de 81 branden daar zijn er 112,2 per 100.000 inwoners, in Den Haag zijn er 102,3 incidenten per 100.000 inwoners. Ook in Gouda's buurgemeente Zuidplas gingen in de voorbije vier jaar relatief veel auto's in vlammen op: 41, dat zijn er 98,2 per 100.000 inwoners.

Dat Gouda komt bovendrijven in deze cijfers is niet verrassend: in 2019 werd de stad een korte tijd geteisterd door autobranden: in mei en juni werden er toen 25 auto's in brand gestoken.

