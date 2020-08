Coronadoden in Leidschendam-Voorburg zijn negentigers uit woonzorgcentrum

In de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn de afgelopen week de meeste coronadoden gemeld. Zes inwoners van de gemeente bezweken aan een besmetting met het coronavirus. Volgens de gemeente gaat het om bewoners van woonzorgcentrum Mariënpark in Leidschendam. 'Deze bewoners zijn allemaal boven de negentig jaar en hadden een onderliggende problematiek waardoor zij helaas het coronavirus niet te boven zijn gekomen', aldus de gemeente.

Burgemeester Klaas Tigelaar laat in een verklaring weten: 'Het is in deze tijd waarin contact beperkt is en we onze ouders, opa's en oma's minder zien, ontzettend moeilijk om een geliefde te verliezen. Ik leef mee met de families en nabestaanden.' Mariënpark heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen week vijf meldingen van sterfgevallen uit Leidschendam-Voorburg. Op woensdagochtend stierf een zesde bewoner van Mariënpark.

In heel Nederland werden 32 sterfgevallen gemeld. Zoals bij elke wekelijkse update gaat het deels om mensen die in de weken ervoor zijn gestorven, maar waarvan het overlijden nu pas wordt doorgegeven. Rotterdam registreerde in de afgelopen week ook vijf doden. In Den Haag en Leiden stierven drie mensen. Amsterdam registreerde in de afgelopen zeven dagen twee doden. Leidschendam-Voorburg telde meer sterfgevallen als Amsterdam en Den Haag bij elkaar. Vanaf het begin van de uitbraak eind februari tot en met 18 augustus waren 15 inwoners van Leidschendam-Voorburg overleden. In de afgelopen week steeg dat naar 20.

Meeste nieuwe besmettingen

De meeste nieuwe besmettingen werden geregistreerd in Amsterdam (527), Rotterdam (349), Den Haag (255) en Utrecht (102). Rotterdam telde de meeste ziekenhuisopnames (11), gevolgd door Den Haag (8). In Amsterdam en Amersfoort kwamen vijf coronapatiënten in een ziekenhuis te liggen.

