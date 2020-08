Meeste coronadoden in Leidschendam-Voorburg

In de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn de afgelopen week de meeste coronadoden gemeld. Vijf inwoners van de gemeente bezweken aan een besmetting met het coronavirus. De GGD Haaglanden doet geen mededelingen over de sterfgevallen, hoe de mensen besmet zijn geraakt, of ze elkaar kenden en of de patiënten al gezondheidsklachten hadden voordat ze het virus opliepen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen week 32 meldingen van sterfgevallen in Nederland door toedoen van het coronavirus. Zoals bij elke wekelijkse update gaat het deels om mensen die in de weken ervoor zijn gestorven, maar hun overlijden nu pas wordt doorgegeven. Leidschendam-Voorburg en Rotterdam staan gedeeld eerste met vijf gemelde doden in de afgelopen week. In Den Haag en Leiden stierven drie mensen. Amsterdam registreerde in de afgelopen zeven dagen twee doden.

Leidschendam-Voorburg telde dus evenveel sterfgevallen als Amsterdam en Den Haag bij elkaar. Vanaf het begin van de uitbraak eind februari tot en met 18 augustus waren 15 inwoners van Leidschendam-Voorburg overleden. In de afgelopen week steeg dat naar 20.

Meeste nieuwe besmettingen

De meeste nieuwe besmettingen werden geregistreerd in Amsterdam (527), Rotterdam (349), Den Haag (255) en Utrecht (102). Rotterdam telde de meeste ziekenhuisopnames (11), gevolgd door Den Haag (8). In Amsterdam en Amersfoort kwamen vijf coronapatiënten in een ziekenhuis te liggen.

LEES OOK: Coronateststraat Leiderdorp dicht vanwege zomerstorm, kleine 400 tests verplaatst