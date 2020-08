Familie Knetsch niet in beroep tegen gemeente Katwijk voor zorgplek zoon Jan

De familie Knetsch gaat niet in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter dat de gemeente Katwijk geen zorgplek voor de autistische Jan Knetsch hoeft te regelen. Verder procederen wordt niet zinvol geacht, omdat die plek er nu niet is. 'Dan moet de rechter zich te buiten gaan', aldus vader Hans Knetsch.

Jan zijn ouders waren naar de rechter gestapt omdat de instelling in Hoenderloo waar de 14-jarige jongen verbleef haar deuren sloot. Hij kreeg door de gemeente Katwijk, die verantwoordelijk is voor jeugdzorg, een nieuwe plek toegewezen in De Glind, gemeente Barneveld; 115 kilometer rijden van het ouderlijk huis. Met een gang naar de rechter hoopte de familie Knetsch een plek dichtbij huis te regelen.

De gemeente wilde die plek wel bieden, maar dichterbij was er geen mogelijkheid voor de zorg die Jan nodig heeft. Na een kort geding stelde de rechter de gemeente in het gelijk: met hun geboden alternatief is er voldaan aan de zorgplicht.

Vinger aan de pols

In dit oordeel heeft de rechter ook meegenomen dat de gemeente Katwijk op dit moment onderzoekt of in de toekomst een plek te creëren is in de regio. Dit onderzoek is ook een reden dat de familie niet in hoger beroep gaat. 'We wachten dit af en houden een vinger aan de pols', aldus Jan Knetsch, die de gemeente vertrouwt. 'Ze hebben er geld voor vrij gemaakt en zijn er serieus mee bezig. Mocht het nou anders lopen, kunnen we ons alsnog bezinnen op stappen.'

