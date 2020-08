Mislukte drugsdeal: 'Ik dacht even snel wat geld te kunnen besparen'

'Ik haal mijn wiet in de coffeeshop, ik ben geen handelaar', zegt de 28-jarige Mario tegen de politierechter. Hij is in mei opgepakt met een Albert Heijn-tas vol hennep. 'Ik woon in de Haagse Weimarstraat. Een jongen die ik daar vaker zie, kon wiet voor een mooie, goedkope prijs regelen. Normaal ben ik daar niet mee bezig. Ik werk in de horeca, maar dat was toen dicht.'

De Hagenaar met zwart ringbaardje en staartje in zijn nek doet uitgebreid zijn verhaal. Opvallend, want drugsverdachten zijn meestal net zo loslippig. 'Ik ben seizoenswerker, ik moet het hebben van fooi. Het was geen goede tijd voor mij. Ik zei dat ik wel interesse had. Ik had het bedrag niet in één keer, maar mocht het spul vast meenemen.'

'Wat moest u betalen?', wil de rechter weten. '700 euro.' 'Dat is fors', reageert de rechter. Mario knikt: 'Ik wilde het met vrienden doen, ik wilde hen eerst bellen.' Maar Mario krijgt het geld niet bij elkaar, vertelt zijn advocaat. Daarom wil hij de tas terugbrengen. 'Ik moest naar Ypenburg, daar zou een jongen in een zwarte auto voor de Chinees zitten.'

'Ik zag geen zwarte auto'

Mario vertelt gedetailleerd hoe dat ging. 'De jongen die ik zocht, heette Pack. Ik kwam daar, liep naar een auto die voor de Chinees stond en vroeg of de bestuurder Pack heette, maar hij zei nee. Ik ben weer naar mijn motor gelopen en heb nog een rondje gereden, maar ik zag geen zwarte auto. Toen ben ik weggereden. Pas later, op de Laan van Hoornwijk, zag ik politie.'

'U bent gezien met die tas door een agent in burger', zegt de rechter. 'Een politiebusje is achter u aan gereden. U probeerde ze te ontlopen, af te schudden en uiteindelijk gooide u die tas weg. Waarom deed u dat?' 'Het was een stomme impuls. Ik heb geen goede ervaringen met de politie', zegt Mario beschroomd.

Helemaal fout gelopen

De jonge Hagenaar die speciaal voor in de rechtbank een pak met glanzende, lichtblauwe stropdas heeft aangetrokken, kijkt wanhopig. 'Ik dacht even snel wat geld te kunnen besparen. Het is helemaal fout gelopen.' De rechter wil weten of Mario de wiet al heeft betaald. 'Dat moet ik nog doen. De drugs zijn weg en dat vindt die jongen niet heel leuk, denk ik.'

Volgens de officier van justitie is er genoeg bewijs dat Mario 210 gram hennep in zijn bezit had. 'De richtlijn is een geldboete van 400 euro. Min de dag die u in de cel heeft gezeten, kom ik op 350 euro boete.' De advocaat van de Hagenaar gaat akkoord met een geldboete. 'Mijn cliënt dacht slim te zijn door een voorraadje in te slaan in coronatijd, maar hij kreeg het geld niet bij elkaar.'

Geen drugskoerier

'Ik zag er het kwaad niet van in', zegt Mario als hij het laatste woord krijgt. 'Ik dacht gewoon even wat meer te halen dan in de winkel. Nu ik hier zit, begrijp ik dat ik dat niet meer moet doen.' De politierechter dubt over de straf. 'Wat zullen we doen? Ik zie wel dat u geen drugskoerier bent, uw verhaal klinkt overtuigend. U bent per ongeluk bij de verkeerde afnemer terechtgekomen.'

Hij concludeert: 'U bent weer aan het werk, dus u krijgt geen taakstraf. Ik leg u een boete op van 350 euro min een dag cel. Dan moet u onder de streep dus 300 euro betalen.'

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

