Raad van State: sluiting Zoetermeerse Club Cobra was terecht

De sluiting van Club Cobra in Zoetermeer was terecht, oordeelt de Raad van State. De uitgaansgelegenheid werd door toenmalig burgemeester Charlie Aptroot zes maanden gesloten nadat er twee keer met een vuurwapen op het pand was geschoten. De eigenaar van de club was in beroep gegaan tegen die sluiting.

De eerst keer dat de club aan de Amsterdamstraat werd beschoten, was op 28 december 2018. Agenten vonden bij de club kogelhulzen en in de deur waren kogelinslagen te zien. De zaak werd toen twee weken gesloten en ging in januari weer open. Op 19 februari 2019 werden er opnieuw kogels afgevuurd op de club.

Na het tweede incident sloot Aptroot Club Cobra voor een jaar, wat later werd verkort tot zes maanden. Ook hiertegen ging de eigenaar in beroep, omdat er niet eerst was gewaarschuwd, wat volgens de regels in Zoetermeer moet. De Raad van State vindt 'de omstandigheden in dit geval zo ernstig dat er aanleiding bestond om zonder voorafgaande waarschuwing over te gaan tot sluiting van het horecabedrijf voor de duur van zes maanden'.

Deuren definitief dicht

Club Cobra heeft overigens de deuren definitief gesloten vanaf 1 januari dit jaar. Twee verdachten van de beschietingen zitten vast en moeten nog voor de rechter verschijnen.