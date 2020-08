Dansende verkeersregelaar Berthony verdwenen bij Leidse rotonde

Dagelijks danste Berthony over de rotonde. 'Ik houd van dansen en ik beweeg mij al dansend door het verkeer waardoor iedereen weer even lacht en daar doe ik het voor', vertelde hij twee weken geleden. Berthony had een cateringbedrijf, maar is door de coronacrisis nu noodgedwongen verkeersregelaar geworden. 'Automobilisten reageren heel vrolijk op mij. Ik vind dat heerlijk, dat geeft mij weer energie om door te dansen.'

Nu hij weg is, missen buurtbewoners hem. Zo vertelt Marty: 'Iemand zei tegen mij dat ze hem wel als buurman, zwager en vriend zou willen hebben en iemand anders zei dat ze de laatste tijd erg somber was, maar dat ze voor het eerst sinds tijden moest lachen toen ze hem bezig zag.'

Overgeplaatst

De werkgever van de verkeersregelaar deelt het enthousiasme over de dansende werknemer, maar wijst er ook op dat hij zich daarmee niet aan zijn taakomschrijving houdt. 'Met dansen op zo’n rotonde kan de regelaar zichzelf én de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Als er dan onverhoopt een ongeval gebeurt, zijn wij niet verzekerd. Wij zijn als verlengstuk van de opdrachtgever immers juridisch verantwoordelijk. Daarom hebben we besloten om deze verkeersregelaar over te plaatsen naar een locatie waar hij de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt met zijn frivole gedrag.'