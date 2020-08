Haagse Stadspartij bezorgd over terugschroeven frequentie tramlijn 19

De Haagse Stadspartij (HSP) is bezorgd over het terugbrengen van het aantal ritten van tramlijn 19. Die lijn rijdt vanaf maandag nog maar drie keer per uur, in plaats van vier keer. 'Dat is een afname van 25 procent', zegt fractievoorzitter Joris Wijsmuller. De HSP vraagt het stadsbestuur om er bij vervoersbedrijf HTM op aan te dringen om deze verlaging van de lijn tussen Leidschendam, Leidschenveen, Ypenburg en Delft terug te draaien. Het Platform Beter Openbaar Vervoer Haaglanden sluit zich aan bij de kritiek op de nieuwe dienstregeling, schrijft mediapartner Den Haag FM.

HTM voert maandag diverse wijzigingen door in de dienstregeling. Dit in verband met teruggelopen ov-gebruik vanwege corona. Overdag worden meer trams en bussen ingezet en tijdens de spitsuren wat minder, zodat ruimte ontstaat om ook buiten de spits vaker te kunnen reizen. Deze wijzigingen gelden voor een periode van drie maanden en zijn mogelijk een voorbode voor de nieuwe dienstregeling in 2021, denkt de Haagse Stadspartij.

De HTM plaatst de wijziging van de dienstregeling in breder perspectief. 'We hebben gekeken naar de reizigersgegevens - dus waar en wanneer de reizigers in- en uitchecken - en hoe we de reizigers zoveel mogelijk ruimte kunnen bieden. Met die drie keer per uur blijft er voldoende ruimte over', reageert woordvoerder Marijke Poppelier.

Op andere lijnen frequentie omhoog

Op andere, drukkere lijnen gaat bijvoorbeeld de frequentie omhoog, zoals RandstadRail 3 en 4. Die rijden straks 24 keer per uur, in plaats van achttien keer. Ook tramlijn 9 rijdt bijvoorbeeld meer. Poppelier: 'We bieden meer openbaar vervoer op de dag zelf, omdat het reizigersgedrag is veranderd ten gevolge van de coronacrisis.' Zo moeten scholen de komst van leerlingen spreiden. 'Er zijn afspraken gemaakt, zodat ons openbaar vervoer goed is afgestemd op de college- en schooltijden.'

Wijsmuller stelt dat 'het terugschroeven van deze knooppuntenlijn het ov-systeem als geheel ondergraaft. Dit leidt tot langere reistijden, omdat veel reizigers dan bij het overstappen langer moeten wachten en de aansluiting op het treinennet verstoord raakt'. De HSP-voorman wil van het stadsbestuur weten waarom de frequentie forser wordt teruggebracht dan andere lijnen. 'Lijn 19 is een echte knooppuntenlijn tussen regio, stad en stations. Zo gebruiken veel reizigers in de spitsuren de overstap van en naar RandstadRail 3 en 4, de lijn E naar Rotterdam, de overstap naar andere tram- en buslijnen, en sluit de frequentie van vier keer per uur nu nog goed aan op het kwartierritme van de treinen', aldus Wijsmuller.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft ingestemd met de nieuwe dienstregeling. De HTM benadrukt dat het gaat om een pilot, die wordt geëvalueerd in oktober of november.

