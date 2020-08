Leidse politiek maakt zich zorgen over nieuwe rotonde

De partijen zeggen te snappen dat Leidenaren moeten wennen aan de nieuwe situatie. 'Maar tegelijkertijd was de bedoeling van de fietsrotonde nu juist om de situatie overzichtelijker te maken, ook voor mensen die de fietsrotonde voor het eerst gebruiken.'

De VVD en PvdA wijzen erop dat veilige kruispunten ontzettend belangrijk zijn. 'Ze zijn essentieel om je prettig te kunnen verplaatsen in de stad.' Vandaar dat ze schriftelijke vragen hebben gesteld aan het stadsbestuur. Daaruit blijkt dat de partijen zelf al vinden dat de rotonde niet zorgt voor een veiliger situatie en dat 'aanvullende maatregelen' nodig zijn. VVD en PvdA denken daarbij aan extra borden en markeringen op de weg.

Geen ongelukken

Afgelopen maandag werd al duidelijk dat er bij omwonenden al grote zorgen leven over de verkeersveiligheid na aanleg van de rotonde. Zij zeggen dat er voordat die werd aangelegd geen ongelukken gebeurden. 'Dit is pas de derde fietsrotonde in Nederland, na Groningen en Zwolle, en die in Zwolle is door de inwoners daar uitgeroepen tot één van de gevaarlijkste kruisingen van de stad. We zijn ten prooi gevallen aan een modieuze opwelling', aldus Christiaan van Minnen, de voorzitter van de winkeliersvereniging Herenstraat.

Ook deskundigen verklaarden dat de rotonde niet veilig is. Zo zou er voor automobilisten een dode hoek ontstaan. Fietser wanen zich juist veiliger en gaan daardoor harder rijden. Verder is het wegdek niet goed ingericht.

Ook positieve geluiden

De gemeente Leiden liet in een reactie weten dat de situatie in de gaten wordt gehouden. Maar en woordvoerder zei ook dat er niet alleen kritiek was, maar dat er ook positieve geluiden binnenkwamen. 'De nieuwe situatie is voor alle verkeersdeelnemers nog even wennen', aldus een woordvoerder. 'Mochten aanpassingen wenselijk zijn dan worden die op termijn uitgevoerd.'

Omroep West nam eerder deze week een kijkje bij de nieuwe rotonde.