Al 'surfend' van dans naar workshop tijdens online versie Embassy Festival

In één stap van Palestina naar Azerbeidzjan of Chili. Onder het genot van muziek en dans over het Haagse Lange Voorhout van kraampje naar kraampje slenteren met een hapje en een drankje. Dat is normaal het Embassy Festival. Ook dit festival moest zich door de coronaregels beraden en koos dit jaar voor een online versie, waarbij je al klikkend en surfend van filmpje naar filmpje gaat. Zelfs aan eten is gedacht.

Jaarlijks presenteren ambassades van verschillende landen zich tijdens het eerste weekend van september op Embassy Festival in Den Haag. Bij sommige kraampjes staat de ambassadeurs in hoogst eigen persoon enthousiast de hapjes en drankjes te verkopen. Het festival is ook erg populair onder de expats die uit het hele land naar Den Haag komen voor deze reünie.

Toen duidelijk werd dat het evenement door COVID-19 niet als buitenfestival kon doorgaan, heeft de organisatie snel gekozen voor een speciale online editie. Donderdag 3 september wordt er afgetrapt met een virtuele pubquiz en ook vrijdag kan je aan de online wedstrijd meedoen. Zaterdag is online het 'echte' festival waarbij je al surfend bij alle deelnemende ambassades langs kan. Er zijn filmpjes opgenomen waarbij elk land zich op een speciale locatie presenteert, legt festivaldirecteur Carly Dutton uit. Zo is er moderne dans in de Poolse ambassade, leer je hoe je traditionele Palestijnse Makloubeh maakt of kan je virtueel een workshop origami volgen.

Traditionele Mexicaanse Tortillero De Paja

Omdat eten zelfs bij de online editie van het Embassy Festival niet mag ontbreken, is aan elke ambassade gevraagd om producten uit het eigen land beschikbaar te stellen. Van bijvoorbeeld traditionele Mexicaanse Tortillero De Paja, Rwandese koffie tot Chileense olijfolie. Hiermee is een verrassingsbox samengesteld. 'Voor de liefhebbers die speciaal naar het festival komen om wijn te proeven, is zelfs een wijnbox beschikbaar', voegt Dutton trots toe. De boxen zijn tot zondag 30 augustus te bestellen, zodat je deze op tijd in huis hebt voor het Embassy Festival.

Het Embassy Festival is van 3 t/m 6 september online te volgen.

Een terugblik op vorig jaar: