Verslagenheid in verpleeghuis Leidschendam na zes coronadoden in één week

Bij verpleeghuis Mariënpark is de verslagenheid groot. De afgelopen week overleden zes patiënten aan de gevolgen van het coronavirus. 'Het is triest. Als je ziet wat voor impact het heeft op de bewoners, de familie en het verplegend personeel. Dat is gewoon verschrikkelijk', vertelt een woordvoerder van het verpleeghuis.

Na de eerste geconstateerde besmetting zijn direct alle protocollen in werking gezet, zo vertelt een woordvoerder van het huis. 'We hebben direct alle protocollen van het RIVM gevolgd en de afdelingen waar een besmetting was in quarantaine gezet. Maar hoewel we er redelijk snel bij waren konden we dit niet voorkomen.'

In totaal raakten acht bewoners besmet, waarvan er zes zijn overleden. 'De personen die zijn overleden waren allemaal ver in de negentig en hadden allemaal al onderliggend lijden. Het is heel triest, maar helaas zijn die mensen kwetsbaar en is het lastig om daar wat aan te doen.'

Niet in isolement

Mariënpark weet nog niet hoe het virus binnen het verpleeghuis is gekomen. 'We hebben nog geen idee hoe de uitbraak heeft kunnen ontstaan, en ik weet ook niet of hier nog een onderzoek naar komt. We hebben tenslotte alles gedaan wat we moesten doen en ons aan alle richtlijnen van het RIVM gehouden', zo vertelt de woordvoerder.

Om het virus onder controle te krijgen zijn de afdelingen met besmette personen in quarantaine gegaan. 'De impact die dit heeft is verschrikkelijk. Mensen die ineens geen bezoek meer mogen ontvangen. We hebben een deel van het pand afgesloten en hebben hier twee huiskamers ingericht zodat ze niet de hele dag op hun kamer hoeven te zitten. Ook hebben we hier beeldbellen geregeld, zodat ze toch zoveel mogelijk contact met hun familie kunnen houden en niet in een isolement komen te zitten.'

