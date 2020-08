Luchtsysteem speelde waarschijnlijk wél een rol bij corona-uitbraak Promen Gouda

Promen, de voormalige sociale werkplaats in Gouda legt een sterke link met het ventilatiesysteem en de uitbraak van corona in het bedrijf. In juli werden 21 medewerkers positief getest op het virus. Alle besmettingen werden vastgesteld bij mensen die werken op een afdeling waar voedsel wordt verpakt. Promen maakt geen gebruik meer van het recirculatiesysteem, zoals dit type ventilatiesysteem heet.

De eerste twee besmettingen werden geconstateerd op 21 juli. 'De afdeling waar het speelde is die dag meteen gesloten en de 120 werknemers zijn naar huis gestuurd met het dringende advies om twee weken thuis in quarantaine te blijven. Een week later bleken nog negen mensen van dezelfde afdeling besmet, en één van een andere afdeling die vaak bij de voedselverpakking was geweest', vertelde Promen-woordvoerder Marieke Belt eerder. Uiteindelijk bleken 21 mensen positief te testen.

'Hoewel het niet met 100 procent zekerheid te zeggen is, hebben we het sterke vermoeden dat het virus door het zogenoemde recirculatiesysteem is verspreid', legt Belt uit. Een specialist in luchtbehandelingssystemen heeft het systeem op de betreffende afdeling bij Promen onderzocht. 'Dat onderzoek gebeurde pas nadat een ruim tijdsbestek van 48 uur was gepasseerd. Er werden geen virusdeeltjes meer aangetroffen', vat Belt samen. 'Dus het valt niet te bewijzen.'

Verspreiding van virusdeeltjes door het recirculatiesysteem

Op de bewuste afdeling wordt geen voedsel meer verpakt. Dat heeft alles te maken met het werken met open ramen om voor ventilatie te zorgen. 'Er werd bij ons volgens de FSSC-richtlijnen gewerkt. Dat betekent dat men onder meer haar- en baardnetjes draagt en in een afgesloten ruimte werkt. Nu we dat niet meer hebben vanwege het risico op verspreiding van virusdeeltjes door het recirculatiesysteem, worden er andere werkzaamheden uitgevoerd', besluit Belt.