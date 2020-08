Werkstraf en voorwaardelijke celstraf geëist tegen agent om valse aangifte en meineed

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft 240 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden geëist tegen een 33-jarige agent van de Haagse politie voor het doen van een valse aangifte en meineed. De agent ontkent donderdag in de rechtszaal: 'Ik ben onschuldig. Ik heb iets op papier gezet zoals het in mijn beleving gegaan is.'

'Vertrouwen', daar draait het in deze zaak om, volgens de officier van justitie. Ze legt uit dat de rechter in strafzaken grote waarde hecht aan verklaringen van de politie. 'Verdachten worden er op veroordeeld.'

Een op ambtseed opgemaakt proces-verbaal door een agent weegt in de rechtszaal nog altijd zwaarder dan de verklaring van een gewone burger. Maar in dit geval verschillen het proces-verbaal en de werkelijkheid op 'essentiële punten', zegt ze.

Opstaande boetes

De zaak van de agent die nu in het verdachtenbankje zit draait om een aanhouding op 20 oktober 2018. De agent en zijn collega willen een automobilist arresteren in een portiek van een flat op de Melis Stokelaan in Den Haag. De man heeft nog boetes openstaan.

Met stoptekens proberen de agenten hem aan de kant te zetten. Maar de automobilist negeert die. Uiteindelijk springt hij uit zijn auto en vlucht vervolgens de flat in. De agenten rennen hem achterna.

Portiekdeur

De man gooit de deur van het portiek dicht. De agent knalt er tegen aan. Eenmaal binnen volgt een worsteling. De agent geeft twee knietjes. De verdachte gaat naar de grond en wordt aangehouden. Na een korte stop op het bureau gaat de agent door naar het ziekenhuis. Zijn knieschijf blijkt gebroken.

In het ziekenhuis wordt hij meerdere keren gebeld, of hij alvast een proces-verbaal van de aanhouding wil maken. 'Een onmogelijk verzoek', vindt de advocaat van de agent. Er wordt tegen hem gezegd: 'ga maar op zoek naar papier'. Uiteindelijk tikt de gewonde agent een proces-verbaal op zijn telefoon.

Een ander beeld

Na zijn ziekenhuisbezoek maakt hij het verder af op het politiebureau. De agent schrijft op dat hij is geslagen door de man en dat die hem ook een gebroken knieschijf heeft geschopt. Een collega heeft dan al een aangifte van mishandeling opgemaakt. Als de agent die gelezen heeft zet hij ook daar zijn handtekening onder.

Een camera in het portiek van de flat heeft de aanhouding vastgelegd. De beelden laten volgens justitie wat anders zien dan wat de agent opschrijft: namelijk dat hij niet geslagen en niet geschopt is door de man. 'Dat heeft niet plaatsgevonden', zegt de officier van justitie. De aanklacht tegen de aangehouden man is dan ook geseponeerd.

'Eer en geweten'

'Ik schrik ervan dat het anders is', zegt de agent. Maar hij houdt vol dat hij het heeft opgeschreven zoals hij het ervaren heeft. 'Ik heb dat proces-verbaal naar eer en geweten opgemaakt. Waarom zou ik moeten liegen, wat heb ik daar aan? Ik heb gezien dat hij mij heeft geschopt en geslagen.'

De advocaat van de agent vindt dat zijn cliënt niet bewust een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven. En dat de stressvolle situatie van de aanhouding en het ziekenhuis een rol spelen. Maar de officier ziet dat anders: 'De verantwoordelijkheid blijft liggen bij de opsteller van het proces-verbaal', vindt ze.

22 maanden thuis

Ze rekent het de agent zwaar aan dat hij bij zijn verklaring blijft omdat dat grote gevolgen had kunnen hebben voor de aangehouden man. En een agent die al 12,5 jaar bij de politie zit moet dat weten, vindt de officier.

Inmiddels zit de agent al 22 maanden thuis en kreeg hij straf van zijn werkgever. De zaak heeft een zware wissel op hem getrokken, vertelt hij geëmotioneerd. Hij heeft niet kunnen genieten van de geboorte van zijn kinderen en kampt met psychische problemen.

Aan het werk

Als alles achter de rug is hoopt de agent weer aan de slag te kunnen bij de politie. 'Ik ben een politieagent in hart en nieren', zegt hij in zijn laatste woord tegen de rechters. 'Ik hoop dat mijn naam met uw uitspraak eindelijk wordt gezuiverd.' Op 10 september doet de rechtbank uitspraak.

