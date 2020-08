Krakers bezetten bedrijfspand in Voorburgse woonwijk

Krakers hebben een leegstand bedrijfspand aan de Laan van Haagvliet in Voorburg bezet. De politie bevestigt dat er krakers in het pand zitten, maar omdat ze niet op heterdaad zijn betrapt bij de betreding van het pand kunnen agenten niet optreden tegen de krakers.

Het bedrijfspand staat volgens de buurtbewoners enkele maanden leeg. Volgens ongeruste bewoners kwamen de eerste krakers woensdagmiddag en volgde een grotere groep in de avond. De bewoners hebben onmiddellijk de politie gebeld, maar die kon niet voorkomen dat de krakers het pand in bezit namen.

De krakers hebben via een brief aan het Openbaar Ministerie in Den Haag laten weten dat zij het pand al sinds 21 augustus bewonen. 'Met dit schrijven willen wij u melden dat wij sinds 21 augustus onze intrek hebben genomen dan wel huisrecht hebben gevestigd aan een leegstaand pand, gelegen aan het adres te Laag van Haagvliet 48 te Voorburg.'

Huize Ivicke

De krakers komen van de Fruitweg in Den Haag en geven aan van plan te zijn enkele weken in het pand in Voorburg te blijven. De omwonenden van het gekraakte pand in Voorburg maken zich zorgen. 'Wat gaat de gemeente Leidschendam-Voorburg hier nu mee doen? Bovendien zijn we bang dat zij het pand ernaast, dat ook leegstaat, ook gaan kraken. De eigenaar van het pand dat nu gekraakt is, is nu op vakantie. Wij hebben onze ongerustheid overgebracht aan de burgemeester en wethouders.'

Volgens burgemeester Klaas Tigelaar van de gemeente Voorburg heeft het pand de aandacht van de gemeente. 'We zijn aan het kijken wat we kunnen doen en wat de situatie nu is. Kraken is verboden, dus dat moet gehandhaafd worden. Alleen moeten wij dit via de eigenaar doen. Het is zijn pand. Als hij momenteel op vakantie is, is dat wel een probleem. We zijn er mee bezig.'

Ontruiming

De krakers bevestigen in de brief aan het OM dat zij genoodzaakt waren het pand te kraken omdat ze op straat zijn gezet en geen inkomen hebben om ergens anders aan een dak boven hun hoofd te komen. 'Wij verzoeken u de politie te instrueren zonder tussenkomst van de rechter niet tot ontruiming van ons en onze bezittingen over te gaan. Wij zijn voornemens het pand direct te verlaten dan wel schoon op te leveren zodra er daadwerkelijk een nieuwe koper of huurder is.'

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat zij woensdagavond bij het pand zijn geweest, maar dat zij op dit moment niets kunnen doen. 'Op dat moment waren er mensen in het pand aanwezig. Omdat wij ze niet op heterdaad hebben kunnen betrappen toen zij het pand betraden vallen ze onder het huisrecht en kunnen wij niets meer doen. De eigenaar moet in dat geval via een civiele procedure ervoor zorgen dat de bewoners het pand verlaten.'

