Bewoners Haagse grachten niet blij met nieuwe, nog steeds te felle, straatverlichting

De bewoners van de Bierkade, Dunne Bierkade en het Groenewegje in het centrum van Den Haag zijn teleurgesteld omdat ze toch niet de sfeerverlichting krijgen waar ze om hadden gevraagd. De straatverlichting die de gemeente gaat gebruiken, is in hun ogen te fel. Volgens wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA, buitenruimte) is echter wel sprake van 'een warme en bij de omgeving passende lichtkleur'.

De straatverlichting in het gebied wordt door de gemeente vervangen. In een brief aan de bewoners legt Bredemeijer uit waarom: 'De lampen gebruiken veel energie en gaan maar drie jaar mee. Ze worden vervangen door ledlampen die veel energiezuiniger zijn en wel twintig jaar meegaan. Uiteindelijk komen er overal in de stad zuinige ledlampen. Dit zorgt voor flinke energiebesparing.'

De gemeente en bewoners zijn al anderhalf jaar in discussie met elkaar over wat voor type lamp er dan straks moet komen. De bewoners waren van mening dat de verlichting die de gemeente wilde gaan gebruiken veel te fel was en niet de vertrouwde warme oranje-gele gloed had. 'Het zijn een soort bouwlampen geworden', constateerde bewoner Mira Loos in april 2019. Horecaondernemer Corine Ammerlaan verklaarde: 'Kijk, als ik de kroeg sluit dan zet ik het felle licht aan om mijn gasten weg te krijgen. Datzelfde doen we nu met de hele gracht: fel licht, lekker leeg'.

We spraken de bewoners vorig jaar:

Allure

De gemeente erkende daarop dat het licht niet voldeed. Er zou worden gezocht naar een alternatief, een 'retrofit lamp'. Want, liet toenmalig wethouder Richard de Mos optekenen: 'U kent mij als iemand die zoekt naar oplossingen en daar zijn we nu druk mee bezig. We willen de allure van het grachtengebied niet verloren laten gaan. We gaan immers voor een aantrekkelijke en leefbare buitenruimte in Den Haag.'

Deze week kregen de bewoners van de opvolger van De Mos, Bredemeijer, een brief met uitleg over de huidige stand van zaken. Hij herinnert aan het 'veelvuldig overleg' met de bewoners om 'samen tot een zo warm mogelijke lichtkleur' voor het gebied te komen Daarbij zou ook worden gezocht naar een 'balans tussen sfeer en veiligheid'.

Meerdere varianten

Inmiddels zijn ook meerdere varianten getest en nu wordt een 'maatwerkoplossing toegepast', stelt de wethouder. Wel erkent Bredemeijer dat het misschien niet de variant is die iedereen waardeert. 'Ik realiseer me dat ik met deze oplossing waarschijnlijk niet alle bewoners tevreden kan stellen. Sommigen van u willen vasthouden aan de donkeroranje verlichting vanwege de sfeer, anderen willen juist wittere verlichting vanwege de veiligheid.'

Wat er komt, aldus de wethouder, is een 'warme en bij de omgeving passende lichtkleur', in technische termen: er komen lampen van 2500K in het gebied. Aan de ene kant van de gracht, aan het Groenewegje, zijn die al te zien. De verwachting is dat dit najaar ook de rest van de Avenue Culinaire de nieuwe lampen krijgt. Bredemeijer: 'Dan heeft het hele gebied weer dezelfde uitstraling en verdwijnt het huidige, sterke contrast tussen de verschillende kanten van de gracht.'

Niet blij

De bewoners zijn inderdaad niet allemaal blij, blijkt. Volgens hen maakte Bredemeijer 'onverwacht en eenzijdig een einde aan het gezamenlijk streven naar openbare verlichting, die niet alleen voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en kosten, maar ook aan de sfeer, de beleving en het karakter van dit historisch stukje stadscentrum'.

Woordvoerder van de buurt, Henk Zwijnenburg, zegt dat de bewoners wel degelijk het overleg met de gemeente hebben gewaardeerd en dat zo ook wel iets hebben bereikt. 'De bedoeling was eerst dat er een soort bouwlampen zouden komen. Echt verschrikkelijk. Maar wat er nu komt is ook verre van sfeervol.'

Proef

Het actiecomité is zelf op zoek gegaan naar een leverancier die wel gepaste verlichting zou kunnen maken. Dat bleek mogelijk. Een proef waarvoor ook een onafhankelijk bureau werd ingeschakeld leerde dat die lampen binnen de door de gemeente gestelde voorwaarden wat betreft lichtopbrengst (lux), kleurtemperatuur (Kelvin) en kleurweergave (CRI) vielen.

Toch komen die er nu niet. Zwijnenburg: 'We hebben gewaardeerd dat de gemeente een stap maakte. Maar het resultaat is onvoldoende. Jammer'.

