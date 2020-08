Omroep West en Bollenstreek Omroep gaan nog meer samenwerken

Voor beide partijen is het een winwin-deal. 'Ik zou bijna zeggen, het is weer een mijlpaal', zegt directeur Gerard Milo van Omroep West. 'Maar het is een stap die we al gezet hadden, alleen nu weer voor de langere termijn. Dat voelt goed. En vooral voor de inwoners van de Bollenstreek en Zuid-Holland.'

'Het voelt uitstekend, we zijn er ontzettend blij mee als omroep', zegt Ard Zandbergen, hoofdredacteur van de Bollenstreek Omroep. 'Omroep West levert vijf dagen in de week een professionele verslaggever en wij hebben de kennis van de streek; die samenwerking werpt gewoon zijn vruchten af.' Tot voor kort was de samenwerking beperkt tot twee dagen in de week. De verslaggever werkt voor beide omroepen, de verhalen zijn op alle platforms van die omroepen te zien.

Ard Zandbergen van Bollenstreek Omroep

Nog vaker verslag doen

Hoofdredacteur Henk Ruijl van Omroep West is ook opgetogen: 'Zo bied je met elkaar een sterk antwoord op verschraling in de journalistiek.' De uitbreiding van de samenwerking komt tot stand dankzij een extra subsidie van het ministerie van OCW. Daardoor kunnen beide omroepen nog vaker verslag doen over de gemeentes Noordwijk, Teylingen, Lisse en Hillegom.

De samenwerking is vastgelegd in een nieuw contract | Foto: Omroep West

Het lokale en regionale nieuws is in deze tijden zeer waardevol, zegt Ard Zandbergen. 'Uit onderzoeken blijkt dat mensen de hele wereld via de computer binnenhalen, maar daarmee wordt je eigen leefomgeving steeds belangrijker. Dat is een heel apart effect. En op dat effect spelen wij in.'

Meer voetbal uit de Bollenstreek

'Op voetbalgebied betekent het dat we betere samenvattingen kunnen maken en meer voetbalclubs tegelijk kunnen doen', zegt Stijn Zandbergen, sportverslaggever bij Bo. 'We kunnen de mensen dus meer aanbieden en dat vind ik heel fijn.'