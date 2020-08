Laatste spatschermen worden opgehangen voor coronaproof schooljaar

Het RIVM schrijft globaal de regels voor, maar iedere school moet het naar de eigen hand zetten. Adjunct-directeur van het Fioretti College Dennis Kortekaas: 'Wij hebben het geluk dat onze school al opgedeeld is in verschillende huizen. Dus na binnenkomst gaan de leerlingen gelijk naar hun eigen huis. Daar blijven ze zoveel mogelijk in hun eigen klas, de leraar verandert van lokaal.'

Verder heeft de school de gebruikelijke maatregelen genomen: looproutes, ontsmettingsmiddelen, anderhalve meter afstand tot de docenten met eventueel een spatscherm ervoor. De school hanteerde toch al verschillende lestijden tussen de onder- en de bovenbouw, dus de aanvang wordt vanzelf gereguleerd. Bijzonder op het Fioretti College is dat in het praktijkonderwijs én wanneer er met voedsel gewerkt wordt, een mondkapje of spatscherm verplicht is.

Puberbrein

Misschien is de meest onzekere factor wel het puberbrein, zegt Kortekaas. 'Daar ligt een uitdaging. gelukkig mogen kinderen tot 18 jaar wel binnen een straal van anderhalve meter van elkaar komen. Alleen tot volwassenen geldt die afstand. Maar in praktijk vergeten pubers de regels nog wel eens. Dat is dan surveilleren en aanspreken.'

Voor het meest heikele punt komen we bij het hoofd technische diensten, Rob Niemeijer, uit. Want, hoe is het met de luchtcirculatie en de luchtverversing? Corona laat zich namelijk makkelijk verspreiden door de lucht. Niemeijer: 'Wij hebben hier gelukkig een installatie die permanent verse lucht naar binnenhaalt. De lucht wordt niet rondgepompt. De kans dat het coronavirus dus op die manier verspreid wordt is nihil.'