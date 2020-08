Mogelijke lijmpoging tussen buurtverenigingen en gemeente Leiden

De gemeente Leiden wil graag alle projecten in de stad in overleg doen met de bewoners, maar inwoners merken daar naar eigen zeggen maar weinig van in de praktijk. 'We verdiepen ons elke keer in allerlei stukken, maar als we dan onze mening geven luisteren ze niet naar ons. Die ambtenaren doen gewoon zelf wat ze willen', zegt Foppe van Rees Vellinga, van één van de buurtverenigingen.

De druppel die de emmer deed overlopen was het project autoluwe binnenstad. Hierin voelen meer dan acht buurtverenigingen zich totaal niet serieus genomen en weigeren nog iets voor de gemeente te betekenen. 'Dit is geen werkbare situatie, we moeten snel allemaal om tafel met elkaar, desnoods met mediation', zegt Marleen Schreuder van Groenlinks (één van de coalitiepartijen).

Gemeente Leiden

De gemeente Leiden wil niet voor onze camera reageren. Wel willen ze kijken of ze opnieuw met de buurtverenigingen om tafel kunnen. 'Ik heb wel voorwaarden daarvoor, anders komen we niet en heeft het geen zin', zegt Van Rees Vellinga.

