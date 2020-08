De scholen gaan weer beginnen: 'Je kan veilig met het ov'

Na een aantal weken zomervakantie beginnen maandag de scholen weer. Dat betekent dat het weer drukker wordt in het openbaar vervoer. Volgens vervoerder EBS kun je veilig reizen: 'We maken extra schoon', zegt Jasper Vermeer van EBS in het radioprogramma Studio Haagsche Bluf.

Naast extra schoonmaakbeurten en het verplicht dragen van mondkapjes, wordt er ook rekening gehouden met looproutes in de bus. Op dit moment is de voorste deur bij bussen nog dicht. Passagiers mogen daar niet instappen omdat er geen anderhalve meter afstand tot de chauffeur gehouden kan worden. EBS is druk bezig om dat aan te passen. 'We plaatsen nu schermen voorin de bus, zodat de voorste deur weer open kan voor passagiers. De chauffeur zit dan veilig achter een scherm', aldus Vermeer.

EBS is verantwoordelijk voor het streekvervoer in de regio Haaglanden en voor de stadsdiensten in Delft en Zoetermeer.

EBS is blij dat de coronaregels sinds 1 juli minder streng zijn. 'In het begin bleven mensen massaal thuis en werd opgeroepen alleen het ov te gebruiken als het echt moet. Gelukkig is dat nu versoepeld, maar wel op een manier om risico's te minimaliseren.' Daarom is EBS met HTM en RET in Rotterdam begonnen met een campagne om te laten zien dat mensen veilig met het ov kunnen reizen.

Overheidssteun

Ondanks dat we weer mogen reizen, zit EBS nog lang niet aan het aantal reizigers van voor de crisis. 'Op het dieptepunt zaten we op tien tot vijftien procent van het normale aantal reizigers. Voor de zomervakantie was dat zo'n 40 procent. Dat is nog steeds dramatisch minder, maar meer dan het was', zegt Vermeer. EBS hoopt dat het aantal reizigers na de zomervakantie weer wat toeneemt. 'In Noord-Holland is de vakantie al afgelopen, daar zitten we op zo'n 50 procent aan reizigers.'

Zonder steun kunnen we niet blijven rijden zoals nu - Jasper Vermeer, EBS

Minder reizigers betekent ook minder inkomsten. 'We zetten nog steeds zoveel mogelijk chauffeurs in, dus we maken honderd procent van de kosten. We krijgen nu nog steun van de overheid, waardoor we dit jaar zeven procent verlies lijden. Dat kan één jaar, maar niet nog een jaar.' EBS weet dan ook nog niet waar ze volgend jaar aan toe zijn. 'We hebben gesprekken met de overheid over steun voor volgend jaar, want zonder steun kunnen we niet blijven rijden zoals nu.'