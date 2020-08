Meer drugsoverlast in Hillegom: 'Klanten zoeken dealers op straat op'

De politie in Hillegom zet sinds een paar maanden fors in op de aanpak van drugsoverlast. De drugsproblematiek is niet zozeer erger geworden, maar door de coronacrisis wel zichtbaarder geworden', zegt teamchef van de politie Henk Woppenkamp. Er zijn vanaf april bijna 30 drugsgerelateerde aanhoudingen verricht in het dorp in de Bollenstreek.

'De afzetmarkt van drugsdealers is vaak op feestjes of grote bijeenkomsten, maar die zijn nu verboden. Klanten zoeken hun dealers op straat op en dan wordt het zichtbaarder en hebben wij meer kans om mensen aan te houden', legt Henk Woppenkamp uit. Hij is sinds 1 april de teamchef van de politie Noordwijk, Teylingen, Hillegom en Lisse.

Woppenkamp luidde in december vorig jaar de noodklok over de werkdruk bij de politie. 'Dit houden we geen half jaar meer vol', waarschuwde de geboren en getogen Bollenstreker toen. Hoe is dat nu? 'Soms moet je een statement maken en dat heeft gewerkt. Het gaat nu stukken beter. Ik heb er versneld wat mensen bijgekregen, we zijn flexibeler aan het werk gegaan en we werken beter samen met partners.'

Studenten en een wijkagent

Negen studenten van de politieopleiding zijn toegevoegd aan de politie in de hele Bollenstreek en Hillegom heeft er een wijkagent bij. 'Dat is goed afgedwongen door de burgemeester', lacht Woppenkamp, 'heel belangrijk, want wijkagenten zijn onze haarvaten in de maatschappij.' De teamchef is van plan de wijkagentposten te versterken en er is een inspecteur aangenomen die de wijkagenten gaat aansturen.

Burgemeester Arie van Erk van Hillegom benadrukt dat het nog steeds minder is dan noodzakelijk. 'We blijven roepen bij het kabinet om meer politiemensen, want het zijn er gewoon te weinig. Het is soms dweilen met de kraan open. Wat we nu hebben gedaan is het verdelen van de schaarste en slim inzetten.'

Politie op de schop

In februari volgend jaar gaat de hele politie in de Bollenstreek op de schop. 'Het team Noordwijk houdt op te bestaan en wordt verdeeld over Katwijk enerzijds en anderzijds Hillegom, Lisse en Teylingen. Dat laatste team bestaat straks uit 88 man.' Woppenkamp is er blij mee. 'Het vergroot de slagkracht. Het is efficiënt; van drie kleine teams die alles apart regelen naar twee grotere.'

Hillegom kreeg dit jaar heel wat voor de kiezen. Meerdere ram- en plofkraken, een gewelddadige woningoverval en signalen dat er een motorclub actief was. Voor de woningoverval werden in juli twee verdachten opgepakt, die zitten nog vast. 'De ramkraken laten we niet los', benadrukt Woppenkamp. 'Er is niemand opgepakt, maar de politie zit er nog vol in.'

Motorclub

Over de mogelijke vestiging van een motorclub in het dorp is Woppenkamp niet verbaasd. 'Ze zoeken een plek en worden overal weggestuurd, ook hier.' Burgemeester Van Erk is er kort over: 'Ik heb de indruk dat ze hier niet meer zitten of hier op zoek zijn naar een plek. Dat hebben we verstoord.' Meer informatie wil de burgemeester niet geven.

LEES OOK: 'Spectaculaire' achtervolging op het water in Hillegom: 'Het leek wel een film'